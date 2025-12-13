El UBU San Pablo 2031 afronta un desafío de altura ante el Barça B

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 se prepara para recibir este domingo, 14 de diciembre, al Barça Atlètic, en un duelo que promete ser de máxima intensidad desde el primer minuto de juego. En la jornada 14 de la División de Honor Plata, el Polideportivo Municipal El Plantío quiere volver a ser fortín para los cidianos, que están dispuestos a darlo todo y sumar dos nuevos puntos en la clasificación.

El choque promete ser una de las citas marcadas en rojo en el calendario deportivo burgalés. Los de Samuel Trives harán frente a un conjunto azulgrana que, pese a ocupar la octava posición en la tabla con 14 puntos, representa siempre un desafío mayúsculo. Un equipo joven y lleno de talento en todas sus líneas, al que no hay que menospreciar, pues su intensidad en ataque puede poner en apuros a cualquier rival.

Los cidianos lo saben, y por ello afrontan este reto con la máxima concentración y respeto, conscientes de que para doblegar al equipo de Daniel Alejandro Ariño será imprescindible mantener su solidez defensiva, minimizar las pérdidas y hacer valer su fortaleza en casa.

El conjunto local asume esta jornada en un momento positivo, respaldado por sus buenos resultados de los últimos partidos. Cuatro victorias consecutivas que refuerzan su confianza y buena sintonía como equipo. El último gran triunfo tuvo lugar el pasado fin de semana, ante el Trasmapi Gobycar Citubo HC Eivissa, donde los de tierras del Cid confirmaron que atraviesan uno de sus tramos más sólidos de la temporada.

Con este impulso, los de Burgos encaran el duelo de este fin de semana con ganas y determinación, dispuestos a mantener su excelente dinámica y seguir sumando puntos antes del parón navideño.

Además, para esta importante cita contarán con el apoyo incondicional de su afición, que celebrará con la plantilla cada acierto, y empujará con su aliento en los momentos difíciles. El Plantío volverá a teñirse de rojo un domingo más para respaldar a un equipo dispuesto a darlo todo en la pista.

Para el técnico del conjunto burgalés, “el equipo y el grupo están funcionando muy bien, tanto en casa como fuera, y no tenemos que dejar escapar ningún punto en casa. Es donde tenemos que hacernos fuertes y conseguir que nuestra afición cada vez disfrute más con el balonmano. Eso es lo que da victorias”.

Sobre el rival, destaca que "va a ser complicado porque tiene un equipo de chavales jóvenes, la base del balonmano español del futuro. Van a venir sin nada que perder y con mucho que ganar.”

Por ello, la clave está en que "nosotros tenemos que jugar muy bien, demostrar nuestra calidad defensiva y ofensiva y mostrar que aunque ellos sean las perlas del futuro, el presente de momento tiene que ser de Burgos”.