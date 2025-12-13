Galván: "El Castellón es un equipo que va a tumba abierta"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés afronta un nuevo reto contra uno de los equipos más en forma de la categoría, el Castellón. El partido, que se disputa este lunes, a las 20.30 horas en el Skyfu Castalia, será una dura prueba para los de Jesús Galván. El técnico rojillo explicó que "esta semana hemos trabajado mucho el ritmo, la velocidad, porque el Castellón es un equipo que te exige eso. Es un equipo de mucho y de vuelta, el balón casi que no para, le gusta correr, le gusta transitar mucho".

Es un rival que somete a los equipos a base de un ritmo intenso, que es "un déficit que tuvimos en la segunda parte" del partido con Las Palmas, más teniendo en cuenta que el Mirandés jugó con uno más. Y en la fase ofensiva, insistió, "nos faltó ritmo, nos faltó velocidad, nos faltó someterlos más a través del balón y del juego". Un partido en el que "en vez de dar tres toques teníamos que dar dos, en vez de conducir teníamos que jugar de una. Pero más que calidad nos faltó velocidad".

Contra el Castellón, según Galván, "hay que tener mucha cabeza, entender bien el partido que vamos a tener y que en defensa nos van a someter a un ritmo muy alto, a situaciones de mucho uno contra uno por fuera, con sus extremos, con gente con buen pie, técnicamente bien dotados, los jugadores que tienen por fuera".

Por ello, una de las claves para el entrenador del Mirandés es que "tenemos que aprovechar mucho las transiciones en un equipo de contraatacar y en eso va a estar el partido". Es un equipo, "insisto, con velocidad, que le gusta correr, que le gusta tener espacio".

Los jugadores del Castellón "no tienen miramiento a nivel defensivo y yo creo que tenemos que tener mucha contundencia a nivel defensivo porque ellos van a tumba abierta a meter goles", hasta el punto que "prefieren ganar 5-4, perder 3-4".

Sobre el planteamiento sobre el terreno de juego, "yo creo que tenemos muchas alternativas por la plantilla que tenemos e intentar dar con el dibujo idóneo para que saquemos resultados", aunque "parece que el equipo está funcionando mejor con la defensa de 4". Ahora "con este nuevo tenemos la suerte de poder cambiar en función al resultado, en función a los jugadores que tengamos".