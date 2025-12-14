El UBU San Pablo Burgos 2031 hace de El Plantío un fortín

Publicado por Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 sumó una victoria de enorme valor tras imponerse por 32-29 al Barça Atlètic en El Plantío, en un partido correspondiente a la jornada 14 de la División de Honor Plata marcado por la igualdad y la alta intensidad. El conjunto burgalés supo responder al aviso previo de un rival joven y peligroso, tal y como se había señalado en la previa, y firmó un encuentro muy serio a nivel colectivo.

El inicio fue favorable al Barça Atlètic, que aprovechó su velocidad y el juego en transición para tomar las primeras ventajas, mientras al UBU San Pablo le costaba encontrar fluidez ofensiva. Con el paso de los minutos, la defensa local fue ajustándose y el equipo empezó a sentirse más cómodo sobre la pista, apoyado por su afición.

La mejora defensiva permitió correr y encontrar goles con mayor continuidad, con Adrián Sánchez asumiendo protagonismo en ataque y aportando liderazgo en los momentos clave. El partido entró entonces en una fase de máxima igualdad, con intercambios constantes de goles y un ritmo muy alto que no permitió respiros.

Antes del descanso, el UBU San Pablo logró ponerse por delante, cerrando la primera mitad con una ventaja ajustada que reflejaba lo visto en la pista. Tras el paso por vestuarios, el Barça Atlètic mantuvo su propuesta valiente y volvió a apretar el marcador, obligando a los locales a mantener un nivel de concentración muy alto.

En el segundo tiempo, el conjunto burgalés supo gestionar mejor las posesiones decisivas, ganando solidez defensiva y obligando al rival a ataques más largos. Los goles en momentos clave y el acierto desde los siete metros permitieron al UBU San Pablo mantener la iniciativa en el marcador.

En los últimos minutos, el encuentro entró en una fase de gran tensión, con cada acción cargada de importancia y un Barça Atlètic que no dejó de intentarlo hasta el final. Sin embargo, el UBU San Pablo mostró oficio, tranquilidad y personalidad para cerrar el partido y asegurar el 32-29 definitivo.

Una victoria trabajada que refuerza la confianza del UBU San Pablo Burgos 2031, confirma la fortaleza de El Plantío y permite al equipo seguir creciendo en una categoría tan exigente como la División de Honor Plata.

UBU SAN PABLO BURGOS 2031 - BARÇA ATLÈTIC, 32-29

UBU San Pablo Burgos 2031: Joao Pedro (2), Nassim Ali (2), Pablo Gómez (1), Tomas Moreira (1), Jaime Fernández (2), Marcos Garcia (5), Jaime González (4), Miguel Malo (2), Fabrizio Casanova (4), Pedro Rodrigues (1), Dani Santamaria, Adrian Sanchez (8).

Barça Atlètic: Xavi Moreno (1), Guido Bayo (2), Oriol San Felipe (1), Guillem Pino (2), Mikael Lopes (2), Anselmo Collado (1), Filip Saric, Jan Blas (4), Hannes Holting (1), Manu Ortega (5), Marc Navarro, Miguel Angel (5), Alex Ugalde (1), Quim Rocas (4).

PARCIALES: 1-3 (5’); 1-4 (10’); 4-6 (15’); 6-6 (20’); 9-9 (25’); 13-12 (descanso); 17-15 (35’); 20-18 (40’); 23-20 (45’); 25-24 (50’); 30-27 (55’); 32-29 (final).

ÁRBITROS: Jesus Luque, Jose David Sanchez. (colegio andaluz).

EXCLUSIONES: al local Jaime Fernández (1) y definitiva al local Miguel Malo; a los visitantes Guido (2), Oriol (1), Hannes (1), Ugalde (1) y Quim (1).