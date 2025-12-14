El Recoletas Burgos Caja Rural no tiene piedad del Les Abelles

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural se sitúa como líder del grupo D de la Copa del Rey con 15 puntos tras lograr una victoria arrolladora en el campo San Amaro ante el Fibra Valencia Les Abelles por 63-11.

El técnico local, José Basso, sacó un XV titular con muchas variaciones y con muchos de sus habituales titulares que comenzaron el partido sentados en el banquillo. Los burgaleses empezaron el choque llevando la iniciativa en el juego e imponiendo su poderío en su delantera. No tardaron en romper el muro defensivo de los valencianos y se cobraron su primera ventaja de 7-0, gracias a un ensayo logrado por Zumeta y una transformación entre palos de Santiago Mansilla a los 10 minutos de la primera parte.

El encuentro no pudo tener un mejor comienzo para los intereses del conjunto gualdinegro, pero los levantinos no se amilanaron y empezaron a crear problemas en defensa a los locales. Lucas Martín logró convertir un puntapié de castigo por una infracción del conjunto castellano y recortar diferencias con el 7-3 a los 13 minutos. El Recoletas Burgos tuvo problemas y se vio superado por la delantera rival. Un inteligente drop entre palos de Lucas Martín, autor de los primeros 6 puntos de su equipo, hizo que el Valencia Les Abelles se acercaran peligrosamente en el marcador con el 7-6 a los 18 minutos. El Aparejadores pareció haberse quedado por unos instantes del partido anestesiado y vio cómo su rival le dio la vuelta al marcador de manera sorprendente con un ensayo convertido por Héctor Burke, que puso en ventaja a su equipo con el 7-11 en el 26 de partido. El conjunto gualdinegro le volvió a retomar el pulso al encuentro y hubo una jugada clave que provocó que el partido cambiara completamente de dinámica. Los visitantes recibieron la tarjeta amarilla en el minuto 31, quedando con un jugador menos durante diez minutos por la exclusión de Lourens. Justo antes del descanso, el equipo burgalés aprovechó esta superioridad numérica para poner las cosas en su sitio con un doble ensayo en apenas seis minutos de Luciano Molina y las conversiones del ´Bichito´ Mansilla, que encarrilaron el encuentro justo antes del descanso, dejando el marcador en 21-11.

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto levantino recuperó la igualdad numérica, pero no tuvo capacidad de reacción porque el Recoletas Burgos decidió meter en el terreno de juego a algunos de sus habituales titulares y el panorama cambió por completo. El rodillo ofensivo se puso en marcha y no tardó en poner la directa en el inicio de la segunda parte, con dos ensayos de manera consecutiva. Primero fue Rocaríes (48´), quien entró en la segunda mitad, y después Pablo Rascón (51´) los que, junto a las dos transformaciones de Mansilla, anotaron 14 puntos más que rompieron de manera definitiva el encuentro con el 35-11. El Valencia Les Abelles quedó a merced de un rival, que demostró su gran superioridad en una gran segunda parte, en la que lo único que hizo es torpedear a la línea defensiva de su rival. Posteriormente, un nuevo ensayo de Sivori y la conversión de Mansilla aumentaron el marcador a 42-11 con el 49-11 en el 56. Los burgaleses siguieron con su recital de juego de ataque y continuó subiendo su renta con el ensayo convertido por Luciano Molina, el tercero en su cuenta particular, y una transformación de Santiago Mansilla, que pusieron el 49-11 en el minuto 65. Peña, otro de los jugadores que entró en el segundo tiempo, se encargó en anotar el penúltimo ensayo de la mañana y, unido a la conversión entre palos de Mansilla, aumentaron la diferencia a 56-11 en el 70. Los levantinos se quedaron con un jugador menos hasta el final del partido por expulsión por juego sucio de Terol, lo que aprovechó el Recoletas Burgos para cerrar con un último ensayo de Valentín Bustos y la posterior transformación de Mansilla, que finiquitaron el partido con el definitivo 63-11.

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - FIBRA VALENCIA LES ABELLES, 63-11

Recoletas Burgos-Caja Rural: Bernardo Vázquez, Adrián García, Tortola, Sacovechi, Culubret, Zumeta, Delia, Luciano Molina, Pablo Mata, Santiago Mansilla, Sergio Rascón, Pablo Rascón, Sorreluz, Facundo López y Dambola. También jugaron: Rocaríes, Valentín Bustos, Domínguez, Sivori, Gil y Peña

Fibra Valencia Les Abelles: Lourens, Bermejo, Brandon Paul, Trejo, Sidán, Ortega, Liberos, Raimundo, Lucas Martín, Genovés, Héctor Burke, Porta, Topa y Noah Cooper. También jugaron: Mateo, Terol, Felicísimo Santigo, Morcillo, Ferrario y Arturo Burke

Marcador: 7-3 (10´) Ensayo de Zumeta y transformación de Santiago Mansilla.7-3 (13´) Puntapié de castigo de Lucas Martín. 7-6 (18´) Drop de Lucas Martín. 7-11 (26´) Ensayo de Héctor Burke. 14-11 (32´) Ensayo de Luciano Molina y transformación de Santiago Mansilla. 21-11 (37´-38´) Ensayo de Luciano Molina y transformación de Santiago Mansilla. -descanso-. 28-11 (48´-49´) Ensayo de Rocaríes y transformación de Santiago Mansilla. 35-11 (51´-52´) Ensayo de Pablo Rascón y transformación de Santiago Mansilla. 42-11 (55´-56´) Ensayo de Sivori y transformación de Santiago Mansilla. 49-11 (64´-65´) Ensayo de Luciano Molina y transformación de Santiago Mansilla. 56-11 (69´-70´) Ensayo de Peña y transformación de Santiago Mansilla. 63-11 (73´-74´) Ensayo de Valentín Bustos y transformación de Santiago Mansilla.

ÁRBITROS: Jon Ibisate Alday, Xabier Etxaniz Bujanda y Jokin Eskolar Olaeta. (Colegio vasco).

Tarjetas: a los visitantes visitante Lourens (31´) y Terol (72´).

CAMPO: San Amaro (Bienvenido Nieto).