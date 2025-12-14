El Correo de Burgos

Las mejores imágenes del gran triunfo del UBU San Pablo Burgos 2031 ante el filial del Barça

El conjunto burgalés se hace fuerte en El Plantío con otro gran triunfo

Imagen del partido entre el UBU SAn PAblo Burgos 2031 y el Barça.

Imagen del partido entre el UBU SAn PAblo Burgos 2031 y el Barça.SANTI OTERO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El UBU San Pablo Burgos 2031 ha convertido polideportivo de El Plantío en un fortín. El conjunto de Samuel Trives se impuso a un siempre complicado filial del Barça, con jugadores jóvenes de un gran talento que complican con su calidad los partidos a sus rivales. 

El Plantío es un fortín para el UBU San Pablo Burgos 2031

