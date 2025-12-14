Las mejores imágenes del gran triunfo del UBU San Pablo Burgos 2031 ante el filial del Barça

Imagen del partido entre el UBU SAn PAblo Burgos 2031 y el Barça.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 ha convertido polideportivo de El Plantío en un fortín. El conjunto de Samuel Trives se impuso a un siempre complicado filial del Barça, con jugadores jóvenes de un gran talento que complican con su calidad los partidos a sus rivales.