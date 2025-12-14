El Correo de Burgos

Las mejores fotos de la arrolladora victoria del Recoletas Burgos Caja Rural

El equipo de Basso se coloca líder de su grupo en la Copa del Rey

Imagen del partido entre el Recoletas Burgos Caja Rural y Les Abelles.

Imagen del partido entre el Recoletas Burgos Caja Rural y Les Abelles.SANTI OTERO

El Recoletas Burgos Caja Rural continúa con su paso firme en la Copa del Rey, con una aplastante victoria ante el Les Abelles, que aún no ha logrado el triunfo en esta competición. El equipo que dirige José Basso completó una gran segunda parte que le valió el triunfo. 

