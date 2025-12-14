Marta Tomé y Daniel Alonso, los 'Reyes del Infierno' en el Cross del Crucero

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La burgalesa Marta Tomé, del Vicky Foods Athletics, y el leonés Daniel Alonso, del Vicky Foods Athletics, fueron los dos grandes triunfadores del Cross del Crucero, una de las grandes carreras del calendario burgalés y que congregó a más de 1.500 participantes de todas las categorías. Alonso llegó prácticamente de la mano -entraron juntos a meta- de Alejandro Martínez que, además, es su entrenador. El tercer lugar fue para Joel Santamaría.

En la categoría femenina, acompañaron en el podio a Tomé, que era la primera vez que ganaba la que ha sido su carrera desde que empezó a dar las primeras zancadas, Laura Segura, del Image FDR, y Laura Fernández, del Tragaleguas.

El ganador en la categoría absoluta masculina se mostraba muy satisfecho por la victoria en una carrera que "he controlado bien", una vez que se hizo un grupo de cabeza con seis corredores. Dio las gracias a sus entrenador por el triunfo, "empecé a correr con él". Y fue en la parte final de la carrera cuando surgió la posibilidad de entrar juntos en la meta. Alonso quedó segundo en esta carrera hace dos años.

La ganadora en la categoría absoluta femenina tiene una relación especial con el cross del Crucero, donde corre desde que "era un mico", por lo que espera que este primer triunfo "sea el primero de muchos". Tomé indicó que está empezando a coger forma y ganar aquí "me hace mucha ilusión porque sirve para reforzar todo el trabajo".