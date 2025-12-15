El Mirandés cae ante un Castellón más efectivo

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Mirandés acabó cayendo en un desenlace cruel ante un Castellón más certero en los momentos decisivos. Tras un primer tiempo equilibrado, con goles de Doué y Carlos Fernández desde el punto de penalti, la segunda mitad quedó marcada por la irrupción de Ousmane Camara, que rompió el partido con dos tantos y dejó sin premio al esfuerzo del conjunto rojillo. La derrota deja al Mirandés en la penúltima plaza empatado con el Real Zaragoza y a cuatro puntos de la permanencia.

El fútbol no siempre entiende de merecimientos, pero sí de momentos. Y en el SkyFi Castalia, en la última noche en casa de 2025 para el Castellón, el Mirandés pagó muy caro dos instantes de desconexión que transformaron un partido equilibrado en una derrota dolorosa. Un gol de Ousmane Camara en el minuto 92 sentenció a un conjunto jabato que compitió, sufrió y creyó hasta el final, pero acabó cayendo por 3-1 ante un rival impulsado por su público y por la inspiración del delantero guineano, que desde que salió al campo en la segunda parte fue un quebradero de cabeza para el Mirandés.

El ambiente ya anunciaba una cita especial. Más de 9.000 espectadores poblaron las gradas de Castalia, recibidos los locales con un vistoso tifo y con una previa marcada por el carácter solidario. El Mirandés, consciente del escenario, salió sin complejos y con la intención de discutir la posesión desde el primer minuto, aunque fue el Castellón quien golpeó primero.

Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Marco Doué culminó una brillante salida de balón del conjunto de Pablo Hernández. El francés arrancó desde campo propio, condujo sin oposición y definió con la zurda ajustando el balón a la base del poste, imposible para Nikic. Un inicio fulgurante que obligó al Mirandés a reajustar su plan.

Lejos de venirse abajo, el equipo rojillo supo sufrir. El Castellón vivía cómodo entre líneas, saltaba con facilidad la primera presión y acumulaba llegadas, especialmente por banda, con Mabil y Pablo Santiago probando una y otra vez al guardameta visitante. Nikic sostuvo a los suyos con intervenciones seguras y el Mirandés comenzó a encontrar espacios a medida que el partido avanzaba.

Thiago avisó con un disparo que rozó el poste y, poco después, llegó la acción que cambió el rumbo del primer acto. Doué, protagonista en ambas áreas, derribó a Petit en una disputa al límite. El colegiado señaló penalti y Carlos Fernández no desaprovechó la oportunidad: ejecución por el centro, engañando a Matthys, y empate en el marcador en el minuto 41. Un golpe psicológico justo antes del descanso que premió la insistencia jabata.

Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo. El Castellón asumió la iniciativa, empujado por su afición, mientras el Mirandés trataba de resistir y salir con criterio. El partido entró en una fase de dominio territorial local, con llegadas constantes pero sin un remate definitivo que rompiera el equilibrio. Ahí apareció la figura de Ousmane Camara.

El técnico albinegro movió el banquillo y dio entrada al delantero guineano pasada la hora de juego. Su impacto fue inmediato. En el minuto 65, aprovechó una asistencia medida de Diego Barri para definir raso, ajustado al palo, y devolver la ventaja al Castellón. Un gol que obligó al Mirandés a dar un paso adelante.

Los rojillos no bajaron los brazos. El encuentro se abrió, hubo espacios y alternativas. Tincho estuvo cerca de ampliar la renta local, pero un defensor evitó el gol bajo palos. El Mirandés buscó el empate con más corazón que claridad, consciente de que el punto estaba al alcance en un tramo final de máxima tensión.

Cuando el reloj marcaba el descuento y el empate parecía el desenlace más justo, llegó el mazazo definitivo. Camara recibió dentro del área, recortó a su defensor con frialdad y superó al portero con una definición limpia para firmar el 3-1 en el minuto 92. Un golpe letal que dejó sin respuesta a los jabatos y encendió Castalia.

El resultado final castiga en exceso a un Mirandés que supo competir en un campo exigente y que, durante muchos minutos, sostuvo el pulso a un Castellón ambicioso. Sin embargo, la diferencia estuvo en las áreas y en la capacidad de los locales para aprovechar sus momentos clave. Para el conjunto burgalés, queda la sensación amarga de haber tenido opciones y de marcharse de vacío tras un esfuerzo notable.

Al terminar el partido, se produjo un breve rifirrafe entre futbolistas de ambos conjuntos, con un encontronazo especialmente tenso entre Mabil y Cardero que no fue a más.

CD CASTELLÓN - CD MIRANDÉS, 3-1

CD Castellón: Matthys, Mellot, Alberto (F. Brignani, 84´), Sienra, Alcázar (Tincho, 67´), Diego Barri, Doué (Gerenabarrena, 53´), Mabil, Cala, Pablo Santiago (Israel Suero, 67´), Markanich (O. Camara, 53´).

CD Mirandés: Nikic, Tamarit (Alberto Marí, 85´), Juan Gutiérrez, Pica (Álex Cardero, 69´), Medrano, Thiago Helguera (Marino, 76´), Bauza, Varela (Salim El Jebari, 69´), Pablo Pérez (Martín Pascual, 69´), Carlos Fernández, Petit.

GOLES:

1-0 (6´): Marco Doué1-1 (41´): Carlos Fernández, de penalti; 2-1 (65´): Camara; 3-1 (91´): Camara.

ÁRBITRO: José Antonio Sánchez (Colegio de Almería). Tarjetas amarillas a Mellot, Doué, Camara, Alberto; Pica, Medrano.

CAMPO: SkyFi Castalia. 9.000 espectadores.