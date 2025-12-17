El Grupo Ureta Tizona Burgos se sacude la mala racha con un triunfo contundente

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No hubo rival en El Plantío. El Grupo Ureta Tizona Burgos solventó el compromiso con mucha solvencia y apenas sufrió para doblegar a un rival que solamente plantó cara en el tercer cuarto. Los hombres de Jordi Justo se mostraron muy superiores en todas las facetas del juego y ponen fin a su mala racha de resultados de las últimas jornadas. Cuarto triunfo de la temporada. El triunvirato Jackson, Parrado y Zidek fue letal.

Los burgaleses afrontaban el partido con urgencias. Sus tres derrotas consecutivas les obligaban a sumar un necesario triunfo ante un rival directo para evitar el descenso.

Y no pudo empezar mejor el partido para los locales. Parrado anotó los tres primeros puntos del partido con un certero triple. Sin embargo, la respuesta mallorquina fue contundente y Atencia le devolvió la jugada (3-3). Jackson, con dos triples consecutivos, situó el marcador en un 9-3. El Grupo Ureta Tizona Burgos se mostró muy acertado en el arranque del partido, sobre todo, con los lanzamientos lejanos.

El escolta catalán Jofresa se sumó a la fiesta (12-6). Vila y Parrado consiguieron incrementar la cuenta para los locales (16-6). Se pasó por el ecuador del primer cuarto con 16-8. Mandaba ya el equipo de Jordi Juste ante un rival que flojeaba en defensa. Ya en la recta final del periodo, siguieron entrando los lanzamientos de tres, y el pívot checo Zidek anotó para el 21-10, la máxima diferencia hasta el momento en el marcador. Fue entonces cuando apareció el mejor Mallorca para conseguir un parcial de 0-4 que apretaban su desventaja (21-14). Al final de los primeros diez minutos se llegó con 22-14 tras una última canasta de Zidek.

Precisamente el checo fue el primer en anotar en el segundo cuarto, mientras que Gil y Jackson situaban el 29-14. Al técnico visitante no le quedó más remedio que detener el partido para intentar solucionar los problemas en defensa de su equipo y, de paso, ajustar el ataque. Nada funcionaba en el conjunto balear. El parcial había sido de 7-0. Sin embargo, un mate de Brown-Ferguson hizo estallar el pabellón de auténtico júbilo (31-14). El control total del partido era del Tizona Burgos. Zidek se encargó con un triple de colocar el +18 (36-18) a siete minutos justos para llegar al descanso.

Los triples de Jackson, que tenía la muñeca caliente, eran demoledores en el aro visitante (43-20). Nueve puntos consecutivos del Palmer Basket Mallorca Palma ajustó un poco el resultado y dio aire a los visitantes (43-29). Restaban 3’22’’ para el descanso. Un triple de Alonso fue suficiente para detener la racha palmesana (46-29). Jordi Juste volvió a detener el partido para dar las últimas instrucciones antes del receso. Los triples siguieron siendo una tabla de salvación (49-31) para mantener la renta. Parrado apareció cuando más lo necesitaba su equipo. Al final de los primeros veinte minutos, el resultado fue 51-33. 33

Tras el receso, Zidek volvió a los veinte puntos de distancia (53-33). De momento, el enfrentamiento estaba siendo muy cómodo para los burgaleses, que gestionaba a la perfección una renta solvente. Un triple de Gil torpedeaba aún más las ilusiones mallorquinas, que atravesaban su peor momento (56-33). Se pasó por el ecuador del tercer cuarto con 62-37 gracias a un triple del americano Jackson (hasta ese momento 5/5, máxima eficacia).

Un 2+1 de Parrado ya dejó prácticamente sentenciado el partido (67-39) si ya no lo estaba mucho antes. Un parcial de 0-8 puso nervioso a Juste que solicitó un tiempo muerto (67-47). No quería sorpresas de última hora. Pero Dike, con un triple, se encargó de acortar aún más las distancias (67-50) y hacía creer al Palmer Basket Mallorca Palma. A la conclusión del periodo, el marcador reflejaba un 68-50.

En los últimos diez minutos un parcial 7-1 de salida para el Grupo Ureta Tizona Burgos fue el fiel reflejo que las fuerzas mallorquinas se habían desvanecido (75-51). Y aún restaban más de ocho minutos para la conclusión del partido. El enfrentamiento entró en los últimos cinco minutos con 78-55. Sobró el tiempo restante. Al final fueron 36 puntos de distancia entre ambos (95-59), lo que dejó muy claro quién mando sobre la pista.

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - PALMER BK MALLORCA PALMA, 95-59

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (17), Parrado (22), Vila (6), Alonso (3) y Jofresa (11). También jugaron Terins (0), Gil (5), Huelves (2), Zidek (15), Brown-Ferguson (10) y Alonso (4).

Palmer Bk Mallorca Palma: Atencia (5), Sanadze (12), Camacho (3), Roberts (0) e Izaw (4). También jugaron Chapela (8), Urdiain (14), Dike (4), Vicente (0), Carralero (5) y Comendador (4).

PARCIALES Primer Cuarto: 24-14 Segundo Cuarto: 29-19 Tercer Cuarto: 17-17 Cuarto Cuarto: 27-9

ÁRBITROS: Quintas Álvarez, González Cuervo y Calvo Aceña. Eliminado el local Gil; y el visitante Carralero.

PABELLÓN: Polideportivo Municipal El Plantío. Unos 1.400 espectadores.