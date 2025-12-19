El Recoletas Caja Rural busca cerrar una fase perfecta y meterse en la semifinal de la Copa del Rey

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo D de la Copa del Rey de rugby se resuelve este domingo en el madrileño campo de Las Terrazas en el que se medirán Silicius Alcobendas y Recoletas Burgos Caja Rural, los dos equipos que han firmado pleno de victorias y que llegan igualados al cierre de esta fase. Solo uno podrá continuar.

Los burgaleses llegan al encuentro como líderes tras sumar todos los puntos posibles, incluidos los bonus, y presumiendo de solidez a estas alturas de la temporada. En lo físico y en lo táctico, el equipo gualdinegro se muestra cada vez más asentado y encara el duelo con confianza, conscientes de que este domingo no hay margen para el error.

«Si hacemos bien nuestro trabajo, certificamos nuestro pase a semifinales, que era nuestro objetivo a corto plazo en esta competición. Debemos hacer un partido serio en ataque y en defensa, creo que tenemos que tener el control del partido», apunta José Basso, que junto a Nicolás Herreros dirigirá el banquillo burgalés en la cita dominical, programada a las 12:30 horas.

El equipo técnico da por descontado que la cita de la Copa les conduce a un duelo en las alturas ante un rival que ha mostrado consistencia durante toda la fase de grupos. «Esperamos encontrarnos con un equipo muy físico, con buenos jugadores y que compite hasta el pitido final. Es la imagen que ha estado dando Silicius Alcobendas y lo que esperamos de nosotros mismos es seguir el camino que empezamos en esta fase de grupo», enfatizó Basso.

El Recoletas Burgos Caja Rural podrá contar con el grueso de su plantilla, incluidos los internacionales Iker Aduriz, Santiago Ovejero, Vicente Boronat e Iñaki Mateu, ya que la única baja confirmada es la de Imanol Urraza por molestias físicas.

En el Grupo A, el VRAC Quesos Entrepinares ha certificado ya su presencia en semifinales, mientras que en el Grupo B ha hecho lo propio el Huesitos La Vila de Villajoyosa. En el Grupo C, el Complutense Cisneros tiene prácticamente asegurado su pase a la siguiente fase, con lo que la emoción de la jornada la pondrán Alcobendas y Aparejadores Burgos.

Desde el club se espera un buen desplazamiento de seguidores burgaleses gracias al viaje organizado en autobús promovido por los veteranos. La cita podrá seguirse en directo vía streaming a través del canal oficial de YouTube.