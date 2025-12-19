Tizona despide el año en El Plantío ante Alicante. Mal rival para apuntalar su recuperación

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La última función del año en El Plantío pondrá a prueba la capacidad de crecimiento del Grupo Ureta Tizona, que este domingo recibe a un rival que llega lanzado. HLA Alicante, quinto clasificado con ocho victorias en once jornadas, se presenta como uno de los conjuntos más sólidos de la categoría y pondrá a examen la evolución de los burgaleses tras su triunfo entre semana ante Palmer Basket. Pesa sobre El Plantío el recuerdo del paso en falso tras la victoria en Coruña, pero en esta ocasión los azulones confían en que el trabajo sostenido de las últimas semanas se traduzca también en regularidad sobre la pista.

Está claro que la victoria del miércoles supuso un alivio para una plantilla que venía acumulando sensaciones irregulares, aunque el calendario no da tregua. Con apenas tres días de margen, el equipo dirigido por Jordi Juste busca encadenar su segundo triunfo consecutivo y cerrar 2025 con una imagen reconocible, más próxima a su potencial real.

El técnico valora que esta vez han contado con algo más de margen para preparar el partido, ya en ocasiones hubo partidos «preparados con una sesión. Esta vez tendremos tres, y quieras que no, ya nos da algo más de margen», explicó. No es un detalle menor si se tiene en cuenta el perfil del rival, un Alicante que domina el juego físico y se mueve rápido con una amenaza interior de primer nivel, liderada por Kevin Larsen, máximo anotador y el jugador más valorado de la liga. A su alrededor se mueven nombres como Jordan Walker o Alejandro Jorda, que amplían el repertorio ofensivo de los alicantinos.

Juste considera que Larsen y Walker son los ejes que activan el juego del equipo rival y que su estado de forma explica buena parte del rendimiento coral. «Generan muchos puntos, pero si imponemos nuestro ritmo desde el principio puede que les afecte a la hora de hacer sus ataques», analizó el técnico, convencido de que condicionar el plan ofensivo del rival puede abrirles opciones en su propio juego.

El entrenador considera prioritario mejorar el rebote ofensivo concedido respecto al último encuentro, especialmente ante un Alicante que físicamente está muy bien en todas sus posiciones y cuenta con jugadores exteriores «muy duros» que, «aparte del gran manejo y el gran tiro» que despliegan «ayudan mucho en el rebote».

A su juicio, controlar esa faceta limitaría las segundas opciones del rival y también permitiría al Tizona generar más juego en transición para «poder sacar contraataques desde el rebote o desde el robo». Poner en práctica esa táctica «nos va a hacer más fuertes y mentalmente nos va a ayudar para la siguiente parte de este juego, que es a nivel defensivo», confía Juste.

El entrenador catalándel Tizona reconoce además que preparar un partido después de una victoria tiene un efecto inmediato sobre el ambiente del equipo, a pesar de que «los chicos están en un tono realmente bueno durante todo el año» y reconició, además, que la plantilla está realizando «un trabajo súper honesto a pesar de las derrotas».

Dejando a un lado los contratiempos físicos sufridos esta semana, el equipo burgalés podrá contar con Félix Terins, ausente en la segunda mitad del último partido por problemas estomacales, explicaba Juste en la previa. Peor suerte ha corrido Rodrigo Seoane, cuya lesión le mantendrá fuera al menos hasta después del parón navideño.