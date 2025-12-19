Un último esfuerzo antes del regreso a Anduva

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés se enfrenta este domingo (16:15h) al Córdoba CF en un duelo marcado por la necesidad de estabilidad, al que el equipo llega con la intención de revertir la irregularidad de las últimas jornadas y alcanzar el parón navideño con una victoria. Esta urgencia nació del reciente revés ante el Castellón, donde el conjunto rojillo se desplomó en la segunda mitad tras haber completado unos buenos primeros cuarenta y cinco minutos.

Jesús Galván se mostró tajante al analizar la falta de constancia de sus jugadores y subrayó que el grupo debe buscar una mayor «continuidad en el rendimiento» en lugar de quedarse «solo con la media parte». Para evitar que se repita el guion del último choque, el técnico insistió durante la semana en la gestión de los tiempos con el balón, tras señalar que la precipitación impidió que los robos en campo contrario se tradujeran en peligro real. «No podemos defender en quinta y atacar en quinta porque no tenemos esa precisión», sostuvo el preparador sevillano, quien consideró fundamental recuperar el esférico y «tener algo más de paciencia» en la elaboración.

El entrenador del Mirandés no oculta la preocupación por la falta de continuidad en el juego de su equipo. A pocas horas del último partido del año, insistió en la necesidad de mantener el nivel más allá de los buenos momentos puntuales para gozar de «más continuidad en el rendimiento. No quedarnos solo con la media parte o con la hora», valoró, al analizar el encuentro ante el Castellón y señalar las fases en las que el equipo perdió solidez.

El cuerpo técnico ha aprovechado la semana para trabajar esa regularidad, poniendo el foco en evitar los desajustes que acaban por decantar los partidos. El objetivo, insistió, es sostener un mismo plan durante más minutos y evitar que el rival imponga su dinámica y el partido ante el Córdoba exigirá precisamente esa estabilidad. El técnico sevillano describe al conjunto andaluz como un equipo vertical, bien trabajado y con un entrenador consolidado.

“Nos va a exigir en ese aspecto”, puntualizó, en referencia al ritmo de juego que propone el rival, po lo que el nuevo técnico del Mirandés pretende imponer paciencia y orden. «No podemos defender en quinta y atacar en quinta porque no tenemos esa precisión», razonó. La fórmula de Galván pasa por acumular pases, reducir pérdidas y jugar en campo contrario, alejando el peligro de su área.

También exigió a sus jugadores que sean contundentes en los duelos y en las segundas jugadas, en las que el Córdoba sufre más. «Es un equipo que como le gusta atacar lo que quieren es presionar hacia adelante», advirtió. Por eso insiste en que la presión debe ser alta, pero acompañada de criterio con el balón para no facilitar las transiciones rivales, especialmente ante jugadores como Carracedo, Dalisson, Jacobo o Fuentes, a los que considera determinantes en espacios abiertos.

El análisis del rival advirtió de un Córdoba vertical que castiga con velocidad cualquier error en la zona de creación, por lo que ante esta amenaza, Galván abogó por un juego más posicional bajo la premisa de que si logran encadenar varios pases «se ponen más nerviosos y les generas más situaciones de peligro», una estrategia que auyudará a contrarrestar la intensidad del bloque alto cordobés.

De todos los modelos de juego que ha mostrado el equipo hasta ahora, el que más le convence es el del primer tiempo contra el Castellón. «Ese es el equipo que a mí me gusta, teniendo una continuidad», afirmó, aunque admite que no es realista mantener un nivel alto durante los noventa minutos. Lo importante, apuntó, es acercarse lo máximo posible a esa versión y ser contundentes cuando se generen ocasiones.

La plantilla, casi al completo, deberá asumir la responsabilidad de mantener el rigor defensivo durante los noventa minutos para, tal como deseó su técnico, marcharse de vacaciones con las mejores sensaciones posibles, que no son otras que «ganar». A su juicio, el camino pasa por recuperar el control, robar en campo contrario y aprovechar mejor esas situaciones para hacer daño.

El encuentro tiene el valor simbólico de cerrar el año y también podría ser el último que el conjunto jabato dispute lejos de Anduva antes del esperado regreso. El técnico no rehúye esa carga. «Es un partido vital, es el último del año, nos vamos de vacaciones, nos tenemos que ir con buenas sensaciones y las mejores sensaciones son ganar», expresó, en la confianza de que cerrar 2025 con un triunfo reforzaría su trabajo con el vestuario y apuntalaría el apoyo de la afición. «Se lo merece la gente que va a Vitoria y nos anima», concluyó.