Cinco minutos condenan a Grupo Ureta Tizona Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo imponerse a HLA Alicante en un encuentro que acabó decidiéndose en apenas cinco minutos, entre el final del segundo cuarto y el inicio del tercero, cuando los burgaleses sucumbieron por completo al endiablado ritmo de un rival que firmó un parcial de 0-18. Antes la igualdad había sido máxima y a partir de ahí los de Juste lo intentaron todo, pero los alicantinos supieron manejar su renta a la perfección para llevarse el triunfo.

Sabían los de Jordi Juste que deberían emplearse a fondo para tratar de doblegar a uno de los gallitos de la categoría. Y desde el inicio trataron de hacerlo con una férrea defensa que le generó muchos problemas a HLA Alicante. Los visitantes tampoco daban facilidades a su rival, imponiendo un alto ritmo desde el inicio y mucha intensidad. Con todo, las canastas costaban sangre, sudor y lágrimas y los primeros cinco minutos de partido se saldaban con un corto parcial de 5-5.

La igualdad era máxima. Unos y otros trataban de encontrar huecos en la defensa rival, pero los fallos en el lanzamiento se sucedían en ambas canastas ante la presión defensiva del contrario. Tizona se adelantaba de nuevo con una canasta de Jofresa, pero Ceccardi, y dos tiros libres convertidos por Geu ponían por primera vez en el partido una diferencia de 4 puntos, esta vez a favor de los visitantes (7-11). Restaban dos minutos para el final del primer cuarto y los burgaleses echaron el resto para volver a igualar la contienda en dos ocasiones con un Zidek muy acertado en esta recta final que puso el 14-14 en el electrónico.

El segundo cuarto comenzaba con tres tiros libres para Tizona. No fallaba Terins, que ponía a los suyos de nuevo por delante (17-14), aunque la alegría duraba poco. La igualdad volvía a ser la tónica dominante sobre una cancha en la que las defensas imponían su ley y las canastas llegaban con cuenta gotas. Aún así, los de Jordi Juste conseguían volver a abrir una pequeña brecha de 4 puntos a falta de 6´05 para el descanso, obligando al técnico visitante a pedir un tiempo muerto (22-18). No le sirvieron la charla y las rotaciones al preparador de los alicantinos y Vilà y Gil seguían ampliando la renta de los locales que mediado el cuarto era ya de 6 puntos (26-20).

HLA Alicante recuperaba su quinteto estelar en pista y metía una marcha más para tratar de frenar la escapada de Grupo Ureta Tizona Burgos. El partido volvía a ser de ida y vuelta, aunque los locales conseguían mantenerse por delante en el electrónico y a Rubén Perelló no le quedaba otra que volver a parar el partido a 2´24 para el descanso y con los burgaleses de nuevo a seis puntos (35-29). A la vuelta, Larsen y Geu se hicieron dueños de la pista y firmaron un parcial de 0-8 que permitió a HLA Alicante darle la vuelta al marcador (35-37).

El dominio de los alicantinos tuvo continuidad en el inicio del tercer cuarto, esta vez con Richardson acompañando a Geu para castigar cada error de los locales y elevar la renta visitante hasta los 12 puntos en apenas dos minutos (35-47). Acudía al rescate Gil con un triple y un tiro libre para poner fin a más de 4 minutos de sequía burgalesa. Apretaba Grupo Ureta Tizona Burgos, que conseguía acercarse hasta los 7 puntos (44-51), pero lo cierto es que HLA Alicante parecía tener el partido bajo control, castigando a la defensa burgalesa y volviendo a abrir la brecha hasta una máxima de 13 puntos a 2´37 para el final del tercer cuarto (44-57).

A partir de ahí, el partido se igualó, una situación que jugaba a favor de los visitantes, que mantenían el control del ritmo de partido y entraban en el cuarto decisivo todavía con una cómoda renta de 12 puntos (50-62).

No bajó los brazos Grupo Ureta Tizona Burgos, que en el inicio del último cuarto metió una marcha más en busca de la reacción. Acortaron distancia los locales con Ayoze Alonso y Jackson liderando el ataque (58-67, minuto 33), lo que llevó a Rubén Perelló a pedir un tiempo muerto para frenar cualquier atisbo de reacción local. Lo consiguió el técnico de los alicantinos que, a la vuelta, volvieron a imponer su ritmo y solidez en la cancha, con Geu, Jordà y Larsen machacando el aro contrario para lanzar a los visitantes de nuevo hasta los 13 puntos de distancia a falta de casi 6 minutos para el final (61-74).

Lo intentó todo Grupo Ureta Tizona Burgos pero los alicantinos supieron manejar su renta a la perfección para hacerse con el triunfo.

PRIMERA FEB - JORNADA 13

GRUPO URETA TIZONA BURGOS - HLA ALICANTE, 72-85 Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (6), Parrado, Vilà (12), Gil (12), Jofresa (9). También jugaron: Terins (6), Huelves (2), Zidek (8), Brown (3), Totte Alonso (2), Ayoze Alonso (12).



HLA Alicante: Larsen (19), Tamba (2), Richardson (5), Jordà (9), Torres (11). También jugaron: Cecardi (2), Mwema (10), Coulibaly (8), Geu (19), Llorente.



PARCIALES

Primer Cuarto: 14-14

Segundo Cuarto: 21-23 (35-37)

Tercer Cuarto: 15-25 (50-62)

Cuarto Cuarto: 22-23



ÁRBITROS: Juan Ramón Hurtado Almansa (Colegio melillense), Jordi Domingo Vilalta (Colegio catalán) y Manuel Berbeira Oria (Colegio vasco).

SIN ELIMINADOS.



PABELLÓN: El Plantío. 1.592 espectadores.