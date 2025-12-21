El Recoletas Burgos cede el liderato tras caer ante Silicius Alcobendas

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural perdió su liderato en el grupo D de la Copa del Rey tras perder a domicilio en el campo Las terrazas por 27-11 ante el Silicius Alcobendas, que se coloca como nuevo líder. Los burgaleses fueron siempre a remolque en el marcador y llegaron al descanso con una mínima desventaja de 7-6. Sin embargo, los madrileños se mostraron superiores en la segunda mitad a los gualdinegros anotando un parcial de 20-5, que dejó sentenciado el choque. El entrenador visitante, José Basso, realizó algunas variaciones en el XV inicial, destacando el regreso de Iñaki Mateu al equipo, mientras que su compañero, el argentino Santiago Mansilla, habitual pateador en los lanzamientos entre palos, se cayó de la lista de convocados. Precisamente, la gran novedad en el equipo titular se encargó de realizar los lanzamientos de los golpes de castigo. El encuentro arrancó con un conjunto madrileño que salió con mucha ambición, mostrando su poderío con la delantera. Los locales lograron colocarse por delante en el marcador a los 5 minutos de juego, gracias a un ensayo anotado por Diego Vidal y la transformación de Cittadini, muy acertado en este apartado, ya que anotó todas sus patadas entre palos en este choque.

El Aparejadores Rugby se sobrepuso a este golpe inicial y comenzó a visitar más el campo rival en un duelo titánico con dos delanteras muy potentes, Los de José Basso provocaron un golpe de castigo a su favor por una infracción de los madrileños. Iñaki Mateu se encargó de anotar el puntapié de castigo y acortar distancias a los 8 minutos de la primera parte.

El encuentro se mostró bastante parejo, pero los burgaleses siguieron empeñados en darle la vuelta al partido, aunque tuvieron problemas para superar a la defensa madrileña. Además, el Recoletas Burgos se vio perjudicado por una expulsión temporal por juego sucio durante 10 minutos de Domínguez.

Pese a todo, el equipo gualdinegro, jugando en inferioridad numérica, consiguió recortar más las diferencias en el marcador, gracias a nuevo puntapié de castigo transformado por Iñaki Mateu a los 33 minutos. Los dos equipos lucharon a cara de perros, en un duelo de ida y vuelta, que finalmente llegó al descanso con un resultado de 7-6.

Tras la reanudación, el Silicius Alcobendas salió más fuerte y con más ganas en el arranque de la segunda mitad, volviendo a jugar más en el campo rival. La delantera madrileña causó estragos en la defensa burgalesa y, producto de ello, logró provocar una infracción, que le supuso tres puntos más en su haber tras el puntapié de castigo anotado por Cittadini en el minuto 43 de juego, colocando el 10-6.

El Aparejadores Rugby intentó rehacerse y darle la vuelta al encuentro, pero se encontró con una dura resistencia de la defensa del Alcobendas, que no dejó realizar su juego habitual a los gualdinegros. Esta circunstancia hizo que los locales abrieran una pequeña brecha en el marcador tras un ensayo convertido por Roy Jon y una conversión de Cittadini, que colocaron el 17-6 a los 50 minutos. Al conjunto burgalés no le estaban saliendo las cosas y no estaba pudiendo superar el muro defensivo del Silicius Alcobendas, que consiguió a los 53 minutos su tercer ensayo de la mañana por medio de Santiago López y una transformación de Cittadini, que rompieron el partido con el 24-6.

Los de San Amaro sacaron a relucir su orgullo y consiguieron acortar distancias con su primer y único ensayo de este partido anotado por Boronat, que entró en la segunda mitad, pero Iñaki Mateu no pudo convertir la patada entre palos, quedando el marcador en 24-11 a los 62 minutos. El partido no dio más de sí, pero a los madrileños les dio tiempo para anotar en el 68 un puntapié de castigo transformado por Cittadini, que dejó el resultado final en 27-11.