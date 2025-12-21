UBU San Pablo frena su racha pero salva un punto en la pista del Sinfín Santander

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

UBU San Pablo Burgos 2031 no pudo lograr su sexto triunfo consecutivo y en Santander tuvo que conformarse con el empate ante un rival muy enchufado. La igualdad fue máxima durante todo el encuentro entre un UBU San Pablo Burgos que imprimía mucha velocidad a su juego y un Blendio Sinfín Santander que aguantaba en el partido, sobre todo, gracias a la gran actuación de su portero, Víctor Doval, con 14 paradas y a la extraordinaria aportación ofensiva del brasileño Luis Gustavo. Así, pese a la igualdad, los locales conseguían colocarse con tres goles de ventaja a falta de un minuto y medio para el final, pero los burgaleses no bajaron los brazos y empataron sobre la bocina con un gol desde los siete metros.

Empezó UBU San Pablo Burgos atacando, moviendo bien la pelota y tratando de encontrar huecos en la defensa de un Blendio Sinfín Santander que veía como su portero, Víctor Doval, evitaba el 0-1. Eso sí, apenas se había cumplido el primer minuto de partido cuando Basualdo era excluido, dejando a los locales en inferioridad numérica. Una inferioridad numérica que defendió bien el equipo cántabro, sobre todo con la ayuda de su portero, Víctor Doval, que empezaba a convertirse en una pesadilla para el cuadro cidiano. Y ya de nuevo con igualdad de efectivos en la pista, conseguían los locales poner el 1-1 en el luminoso.

Cierto era que daba la sensación de que San Pablo Burgos tenía cierto dominio en la cancha, pero las paradas de Doval impedían a los visitantes abrir brecha. Parecía que lo conseguían pese a la exclusión de Nassim, aprovechando dos buenos ataques en estático para colocar el 2-5 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 9 de partido, aprovechando esta vez sí, una nueva inferioridad numérica de los locales. Pero Blendio Sinfín Santander no bajaba los brazos y una vez más se encomendaba al acierto de Doval en la portería, así como al acierto de Pablo Rama y Luis Gustavo ante la portería contraria para frenar la escapada de su rival y colocar el 4-5 en el electrónico (minuto 12).

La intensidad era máxima. Los locales trataban de presionar la salida de balón de los burgaleses, que pese a su solidez y agresividad no conseguía imponer su ley en la cancha y al ecuador de la primera parte se llegaba todavía con un igualadísimo 6-7. Una igualdad que se prolongaba y que incluso permitía a Blendio Sinfín Santander colocarse por primera vez por delante en el marcador cuando se llegaba al minuto 20 de partido (9-8). Una renta que los locales ampliaban hasta los dos goles tras otra buena parada de Doval y un rápido contragolpe (10-8).

Se crecían los santanderinos, que se iban hasta el 12-9 y obligaban a Samuel Trives a pedir el primer tiempo muerto del partido para tratar de frenar la escapada de los locales en unos minutos en los que, además, su equipo iba a tener que jugar con un hombre menos tras la exclusión de Marcos García (minuto 24).

Conseguían los burgaleses calmar el ritmo de partido y recuperar cierto control de balón para ir recortando distancias y llegar al descanso de nuevo con igualdad absoluta en el luminoso (13-13).

Ya en la segunda mitad, perdía Blendio Sinfín Santander a una de sus estrellas por exclusión, Luis Gustavo, lo que permitía a UBu San Pablo Burgos volver a tomar la delantera e irse de hasta dos goles (13-15). Aunque la alegría duraba poco y entre Víctor Doval y Luis Gustavo levantaban de nuevo al equipo local, que igualaba el partido a 16 goles (minuto 40).

Unos y otros imprimían mucha intensidad y velocidad a su juego, pero nadie conseguía hacerse con el control. De poco serían los tiempos muertos, las rotaciones o los cambios de defensa, el partido era de ida y vuelta y tras otra parada antológica de Víctor Doval, Sinfín se ponía de nuevo por delante (20-19). Una renta mínima que los locales supieron gestionar durante muchos minutos, impidiendo que UBu San Pablo Burgos volviese a colocarse por delante en el electrónico y que incluso llegó a ser de tres goles a falta de 1´40 para la conclusión del encuentro (28-25).

Parecía que los locales tenían el triunfo al alcance de su mano, pero los cidianos no estaban dispuestos a rendirse. La exclusión de Luis Gustavo (roja incluida) y el empuje de los burgaleses obraron el milagro y el conjunto de Samuel Trives conseguía en esa recta final hacerse con el control del partido para conseguir, al menos, empatar un partido que había tenido perdido.