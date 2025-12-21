UBU San Pablo frena su racha pero salva un punto en la pista del Sinfín Santander
UBU San Pablo Burgos se quedó a las puertas de su sexta victoria consecutiva tras un partido de alta intensidad en Santander, donde igualó en el último suspiro tras remontar tres goles en el tramo final.
UBU San Pablo Burgos 2031 no pudo lograr su sexto triunfo consecutivo y en Santander tuvo que conformarse con el empate ante un rival muy enchufado. La igualdad fue máxima durante todo el encuentro entre un UBU San Pablo Burgos que imprimía mucha velocidad a su juego y un Blendio Sinfín Santander que aguantaba en el partido, sobre todo, gracias a la gran actuación de su portero, Víctor Doval, con 14 paradas y a la extraordinaria aportación ofensiva del brasileño Luis Gustavo. Así, pese a la igualdad, los locales conseguían colocarse con tres goles de ventaja a falta de un minuto y medio para el final, pero los burgaleses no bajaron los brazos y empataron sobre la bocina con un gol desde los siete metros.
Empezó UBU San Pablo Burgos atacando, moviendo bien la pelota y tratando de encontrar huecos en la defensa de un Blendio Sinfín Santander que veía como su portero, Víctor Doval, evitaba el 0-1. Eso sí, apenas se había cumplido el primer minuto de partido cuando Basualdo era excluido, dejando a los locales en inferioridad numérica. Una inferioridad numérica que defendió bien el equipo cántabro, sobre todo con la ayuda de su portero, Víctor Doval, que empezaba a convertirse en una pesadilla para el cuadro cidiano. Y ya de nuevo con igualdad de efectivos en la pista, conseguían los locales poner el 1-1 en el luminoso.
Cierto era que daba la sensación de que San Pablo Burgos tenía cierto dominio en la cancha, pero las paradas de Doval impedían a los visitantes abrir brecha. Parecía que lo conseguían pese a la exclusión de Nassim, aprovechando dos buenos ataques en estático para colocar el 2-5 en el luminoso cuando se cumplía el minuto 9 de partido, aprovechando esta vez sí, una nueva inferioridad numérica de los locales. Pero Blendio Sinfín Santander no bajaba los brazos y una vez más se encomendaba al acierto de Doval en la portería, así como al acierto de Pablo Rama y Luis Gustavo ante la portería contraria para frenar la escapada de su rival y colocar el 4-5 en el electrónico (minuto 12).
La intensidad era máxima. Los locales trataban de presionar la salida de balón de los burgaleses, que pese a su solidez y agresividad no conseguía imponer su ley en la cancha y al ecuador de la primera parte se llegaba todavía con un igualadísimo 6-7. Una igualdad que se prolongaba y que incluso permitía a Blendio Sinfín Santander colocarse por primera vez por delante en el marcador cuando se llegaba al minuto 20 de partido (9-8). Una renta que los locales ampliaban hasta los dos goles tras otra buena parada de Doval y un rápido contragolpe (10-8).
Se crecían los santanderinos, que se iban hasta el 12-9 y obligaban a Samuel Trives a pedir el primer tiempo muerto del partido para tratar de frenar la escapada de los locales en unos minutos en los que, además, su equipo iba a tener que jugar con un hombre menos tras la exclusión de Marcos García (minuto 24).
Conseguían los burgaleses calmar el ritmo de partido y recuperar cierto control de balón para ir recortando distancias y llegar al descanso de nuevo con igualdad absoluta en el luminoso (13-13).
Ya en la segunda mitad, perdía Blendio Sinfín Santander a una de sus estrellas por exclusión, Luis Gustavo, lo que permitía a UBu San Pablo Burgos volver a tomar la delantera e irse de hasta dos goles (13-15). Aunque la alegría duraba poco y entre Víctor Doval y Luis Gustavo levantaban de nuevo al equipo local, que igualaba el partido a 16 goles (minuto 40).
Unos y otros imprimían mucha intensidad y velocidad a su juego, pero nadie conseguía hacerse con el control. De poco serían los tiempos muertos, las rotaciones o los cambios de defensa, el partido era de ida y vuelta y tras otra parada antológica de Víctor Doval, Sinfín se ponía de nuevo por delante (20-19). Una renta mínima que los locales supieron gestionar durante muchos minutos, impidiendo que UBu San Pablo Burgos volviese a colocarse por delante en el electrónico y que incluso llegó a ser de tres goles a falta de 1´40 para la conclusión del encuentro (28-25).
Parecía que los locales tenían el triunfo al alcance de su mano, pero los cidianos no estaban dispuestos a rendirse. La exclusión de Luis Gustavo (roja incluida) y el empuje de los burgaleses obraron el milagro y el conjunto de Samuel Trives conseguía en esa recta final hacerse con el control del partido para conseguir, al menos, empatar un partido que había tenido perdido.