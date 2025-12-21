El Mirandés vuelve a las andadas y suma otra derrota para despedirse de Mendizorroza

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Sergi Guardiola heló ayer la sangre de un CD Mirandés que se desangra lejos de su hogar, mientras que el Córdoba CF rompió su maldición a costa de los jabatos. El exilio vitoriano se cobró su factura más alta en una tarde en la que los de Jesús Galván fueron capaces de levantarse tras un gol en el primer minuto, pero acabaron sucumbiendo al oficio andaluz en un descuento fatídico.

El fútbol, en su esencia más primaria, es una cuestión de pertenencia y geografía emocional. Para el CD Mirandés, habitar las gradas y el césped de Mendizorroza se ha convertido en un frío ejercicio de supervivencia que roza lo insoportable. No es tanto la breve distancia kilométrica que separa Miranda de Ebro de Vitoria como la brecha emocional de quien se sabe inquilino en una casa prestada.

Ayer, ante un Córdoba CF que aterrizó en Álava con el hambre atroz de quien no ha probado bocado en siete semanas, los jabatos descubrieron de la forma más cruel que el destierro se paga con puntos y que las facturas, en esta categoría, llegan siempre sin avisar y en el tiempo de descuento.

El partido no tuvo prólogo, ni minutos de tanteo, ni la más mínima cortesía competitiva. Fue un golpe seco, un directo a la mandíbula que dejó al Mirandés aturdido cuando los jugadores aún no habían terminado de ajustarse las espinilleras ni de reconocer el terreno de juego. No se había cumplido siquiera el primer minuto de juego, apenas cuarenta y cinco segundos de taquicardia, cuando los rojillos ya estaban en la lona castigados por su propia falta de concentración.

La jugada fue una oda a la verticalidad en una transición eléctrica del Córdoba, de esas que se dibujan con tiralíneas en la pizarra de Iván Ania, cuando Adrián Fuentes filtró un dardo envenenado, un pase que rasgó el tejido defensivo de una zaga mirandesa que parecía estar todavía bajándose del autobús, permitiendo que Jacobo González batiera por bajo a Raúl Fernández.

Ese 0-1 prematuro dinamitó cualquier plan estratégico del técnico local y obligó al equipo a remar contracorriente en un mar que, por mucho que se empeñen las instituciones, no es el suyo.

Con el marcador a favor, el Córdoba recuperó una jerarquía que parecía olvidada tras 49 días de sequía. El conjunto andaluz se desplegó con una solidez imponente, utilizando a Carracedo como un martillo pilón por el costado diestro. Cada incursión del extremo era un suplicio para el flanco izquierdo rojillo, obligando al Mirandés a replegarse. Durante veinte minutos, el Córdoba olió la sangre y pudo haber infligido un daño irreparable.

Sin embargo, si algo define el ADN de este Mirandés es su inquebrantable capacidad de supervivencia. Cuando el equipo parecía más hundido, empezó a encontrar las costuras del entramado blanquiverde. La presión alta surtió efecto y el centro del campo, comandado por la fe más que por la pausa, empezó a tejer juego.

En el minuto 33, el fútbol hizo justicia al esfuerzo local. Hugo Novoa, punzante y vertical durante toda la tarde, filtró un balón con música al corazón del área. Allí emergió la figura de Carlos Fernández, quien con ese instinto que no se compra en el mercado de fichajes, transformó la angustia en esperanza con un remate que devolvió el pulso a Mendizorroza. El 1-1 igualó el marcador y devolvió la identidad a un equipo que, por unos instantes, olvidó su condición de exiliado.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro mutó en un intercambio de golpes con mucho ruido y pocas nueces. Fue un duelo de pizarras donde ambos entrenadores movieron piezas buscando un jaque mate que parecía resistirse por puro agotamiento físico. Galván buscó profundidad y frescura con los cambios, pero al Mirandés le faltó ese instinto asesino que suele aflorar bajo los focos de su verdadera casa.

El equipo generaba volumen de juego, acumulaba centros y ganaba segundas jugadas, pero el último pase siempre moría en la orilla, falto de esa ferocidad necesaria para tumbar a un rival que se sabía ante su gran oportunidad de redención anual.

El Córdoba, por su parte, supo sufrir. Aguantó las embestidas locales sin perder el orden, esperando agazapado a que el cansancio nublara las ideas de los jabatos. El partido entró en una fase de pánico controlado donde el empate se empezaba a aceptar como un mal menor para ambos, una forma de lamerse las heridas antes del parón navideño.

Pero cuando la grada ya miraba el reloj deseando el final, surgió la figura del que sabe más por viejo que por diablo. Sergi Guardiola, un delantero curtido en mil batallas y que llevaba minutos oliendo la debilidad ajena y la fatiga de la zaga local, leyó a la perfección el enésimo envío de un Carracedo imperial que terminó siendo el MVP del choque.

En el minuto 91, con la defensa del Mirandés excesivamente hundida en su propia área, Guardiola remató a bocajarro en el área pequeña. El gol fue un silencio atronador que recorrió Mendizorroza de punta a punta. El 1-2 definitivo dejó al Mirandés con la mirada perdida en el césped de Vitoria y al Córdoba celebrando la victoria. Los jabatos se van de vacaciones con el corazón helado y la maleta llena de preocupaciones.