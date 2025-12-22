Descanso en Segunda para volver al trabajo antes de fin de año

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los dos equipos burgaleses de Segunda División iniciaron este lunes su periodo de descanso con motivo del parón navideño. Tanto el Burgos CF como el CD Mirandés volverán a los entrenamientos dentro de una semana, el próximo lunes 29 de diciembre, para preparar la recta final de la primera vuelta de liga y sus respectivos compromisos en enero. Los de Luis Miguel Ramis se van a descanso en octava posición, mientras que los de Jesús Galván se quedan últimos en solitario tras el empate del Zaragoza en El Plantío.

En el caso del conjunto blanquinegro, el técnico Luis Miguel Ramis ha concedido una semana de descanso. La plantilla regresará al trabajo el lunes 29 para preparar la visita al Córdoba CF en el primer encuentro del nuevo año, el cierre de la primera vuelta ante la SD Eibar en El Plantío y el cruce de octavos de final de la Copa del Rey, también en casa.

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos CF.TOMAS ALONSO

El calendario ha reservado cita después del Año Nuevo para el desplazamiento del conjunto blanquinegro hasta el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel de la ciudad andaluza para el sábado 3 de enero a las nueve de la noche.

El CD Mirandés, por su parte, retomará la actividad el mismo día que el Burgos CF, con una sesión prevista a las 10:30h en el Campo 2 de Anduva. El equipo que dirige Jesús Galván completará tres entrenamientos matinales empezando el lunes 29.

Jesús Galván, entrenador del CD Mirandés.LALIGA

El primer rival del nuevo año para los de Jesús Galván será la SD Eibar, en un duelo correspondiente a la jornada 20 que está programado para la tarde del viernes 2 de enero a las 20:30h en el Estadio Municipal de Ipurua de la villa armera guipuzcoana.