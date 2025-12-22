Veintitrés equipos se disputan el trofeo ‘Ciudad de Burgos’

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La temporada 2025/2026 del Trofeo de Ciudad de Burgos reúne este año a 23 equipos y arrancó con la primera fase el 18 de octubre, que se prolongará hasta el 17 de enero, mientras que la segunda se jugará del 24 de enero al 7 de junio.

Entre los clubes inscritos figuran Deportivo Trébol Bar Serrano, Aceitunas González Barrio, Tricolor Levan Abogados, Juventus Gamonal, Trompas Range Rover, Farba CF, Club Libertadores de América, RU de Capiscol Bar La Casuca, New Park CF, Bigotes CF, CD San Pedro Buprocon, Hontoria de la Cantera, CD Taladras, Virutas Take 2.0, Peña Colón CF, GA Villanueva Río Ubierna, Bar Bárcena, Taberna Quintanadueñas, Villatoro FC, CD G3 Restaurante La Mafia, Fudres CF, Buniel CF y Sotragero La Raspa.

Durante la presentación oficial del torneo, la concejala de Deportes animó a los clubes locales y a los organizadores a trabajar en la creación de una versión femenina del campeonato.