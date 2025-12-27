Una mala primera mitad condena al Recoletas Salud San Pablo Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

No salió bien Recoletas Salud San Pablo Burgos, que permitió a Kosner Baskonia hacerse pronto con el control del partido y abrir brechas de hasta 20 puntos antes del descanso. Una desventaja que los de Porfi Fisac conseguían reducir hasta los 10 puntos en el inicio del tercer cuarto, pero el equipo local supo reaccionar a tiempo para volver a hacerse fuerte en defensa y acabar con la remontada de su rival.

Comenzó el encuentro con mucha igualdad. Locales y visitantes trataban de mover el balón con rapidez, aunque las imprecisiones y los errores de unos y otros marcaron los primeros tres minutos de juego, que se saldaron con un parcial de 5-4. El técnico local optaba por mover el banquillo y un triple de Luwawu-Cabarrot permitía a los locales irse hasta el 8-4. Mientras, Recoletas Salud San Pablo Burgos seguía perdiendo balones y fallando lanzamientos. No desaprovechaba Kosner Baskonia los errores de su rival. Los locales apretaban en defensa, recuperaban balones y conseguían ahora encontrar el aro contrario con relativa facilidad de la mano de Eugene Omoruyi, que con 5 puntos consecutivos ponía el 13-4 en el luminoso a falta aún de 5´41 para el final del primer cuarto. Ahora era Porfi Fisac el que cambiaba prácticamente a todo el equipo en pista en busca de una reacción de los suyos. Apretaban los burgaleses que, de la mano de Meindl y Jhivvan Jackson conseguían meterse en el partido (16-12, minuto 6). No conseguían, sin embargo, culminar su remontada los visitantes. El mayor acierto en el lanzamiento permitía a Kosner Baskonia mantenerse por delante en el electrónico. También en el rebote andaban mejor los vitorianos, que conseguían así volver a abrir la brecha en el luminoso, colocándose a 7 de distancia a falta de 1´30 (23-16).

No conseguían los de Fisac sacudirse la presión defensiva de su rival que, mientras tanto, seguía ampliando distancias y se colocaba con +12 al final del primer cuarto (28-16).

Samuels y Corbalán conseguían volver a anotar para Burgos en el inicio del segundo cuarto, aunque no conseguían los visitantes reducir diferencias con un Kosner Baskonia que seguía muy enchufado y respondía con acierto exterior al cambio de defensa de su rival para poner el 35-20.

No le salía nada al equipo de Porfirio Fisac, que intentaba apretar en defensa para crecer desde atrás, pero lo cierto era que en ataque Recoletas Salud San Pablo Burgos seguía tomando malas decisiones, perdiendo balones y fallando lanzamiento tras lanzamiento, lo que allanaba el camino al cuadro local que, manteniendo la presión defensiva y buscando con calma los espacios, seguía ampliando su renta (38-20). Pero los burgaleses no bajaban los brazos y por momentos parecían enchufarse al partido, frenando la escapada de su rival y provocando que el técnico de Baskonia pidiese tiempo muerto mediado el segundo cuarto (40-25). Seguía costándole mucho a los locales romper la zona del cuadro castellano, pero dos triples consecutivos les daban alas y rompían los esquemas de Recoletas San Pablo Burgos, que veía como, a tres minutos para el descanso, los vitorianos se iban hasta los 22 puntos de renta (49-27). Conseguían los de Fisac reducir esa diferencia en la recta final gracias a un triple de Jackson y dos canastas de Corbalán para irse al descanso con 54-36 en el luminoso.

Sin nada ya que perder, Recoletas Salud San Pablo Burgos salió a por todas tras el descanso y en apenas tres minutos firmaba un parcial de 2-10 que le devolvía la esperanza (56-46).

Despertaba Kosner Baskonia, que conseguía frenar el ataque de los burgaleses, mientras Spagnolo cortaba la sequía anotadora de los suyos que, sin embargo, no conseguían volver a ampliar su ventaja (62-52, minuto 26). Aguantaron los castellanos los envites del rival durante muchos minutos, pero en la recta final del cuarto los locales daban un paso al frente y tiraban de oficio para volver a abrir la brecha desde la línea de tiros libres para entrar en el cuarto final de nuevo con 16 puntos de renta (72-56).

Ya en los últimos diez minutos, lo intentó todo el equipo de Porfi Fisac, pero lo cierto es que los locales parecían estar muy cómodos en la pista, manejando a la perfección su renta. Y el reloj corría en contra de los castellanos, que a falta de 3´29 para el final perdía de 18 puntos (81-63). Pero los visitantes no estaban dispuestos a rendirse y metieron una marcha más para volver a colocarse a 10 puntos a falta aún de 1´42 para la conclusión (83-73).

Una vez más, sin embargo, los vitorianos recuperaban el control y cortaban la reacción del rival para certificar su triunfo.

KOSNER BASKONIA - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS, 89-77

Kosner Baskonia: Villar, Kurucs (2), Forrest (14), Radzevicius (3), Diop (4). También jugaron: Diakite (2), Nowell (8), Omoruyi (15), Luwawu-Cabarrot (22), Spagnolo (9), Frisch (7), Joksimovic (3).

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Gudmundsson (3), Corbalán (10), Meindl (16), Happ (11), Fischer (2). También jugaron: Samuels (7), Nzosa (2), Rubio (2), Almazán, De Sousa (6), Jackson (18).

PARCIALES

Primer Cuarto: 28-16

Segundo Cuarto: 26-20 (54-36)

Tercer Cuarto: 18-20 (72-56)

Cuarto Cuarto: 17-21

ÁRBITROS: Rafael Serrano (Colegio madrileño), Alberto Sánchez Sixto (Colegio andaluz) y David Sánchez (Colegio asturiano).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.