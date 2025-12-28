Un mal segundo cuarto condena al Grupo Ureta Tizona Burgos en Palencia

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Un mal segundo cuarto condenó a Grupo Ureta Tizona Burgos en Palencia. Los de Jordi Juste encajaron en esos diez minutos un parcial de 29-14 que pesó ya como una losa y permitió a Súper Agropal Palencia manejar la situación hasta el final para acabar quedándose con el triunfo.

El derbi castellano y leonés comenzó con igualdad máxima. Locales y visitantes imprimían un alto ritmo al juego y las idas y venidas se sucedían. Un triple de Kunkel daba la primera renta considerable a Súper Agropal Palencia (9-6) y un mal lanzamiento de los burgaleses permitía a Vrankic colocar el 11-6 cuando apenas se había cumplido el tercer minuto de juego.

Grupo Ureta Tizona Burgos estaba empezando a tener muchos problemas en el juego interior, pero encontraba una solución en los lanzamientos de 3, firmando dos consecutivos que apretaban de nuevo el marcador cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (15-12). No quedó ahí la reacción de los de Jordi Juste. El equipo había conseguido cortar las internadas de su rival y otro triple de Parrado ponía el 15-15 antes de que la presión defensiva de los burgaleses provocase dos nuevas pérdidas de balón del cuadro palentino y permitiese a los de Juste colocar el 15-19. Pero los palentinos conseguían reajustar su defensa y cortar el juego exterior de su rival mientras un triple de Jakovics apretaba de nuevo el marcador (18-19). Volvía la igualdad absoluta a la cancha y al marcador y al minuto 10 se llegaba con un ajustado 25-23.

Ya en el inicio del segundo cuarto, sin embargo, Súper Agropal Palencia dio un paso al frente. Los locales aumentaron su presión en toda la pista, provocando las pérdidas de balón de un Grupo Ureta Tizona Burgos que se atascaba en ataque y veía como el rival volvía a abrir brecha en el luminoso (32-25, minuto 12). Brown estaba completamente perdido y Jordi Juste le sentaba en busca de una reacción. Pero los cambios no surtían efecto y mientras los palentinos seguían ampliando su renta, que a 7´24 para el descanso era ya de 11 puntos (36-25). Lo paraba el técnico de los burgaleses, y a la vuelta un triple de Terins daba algo de aire a los suyos. Empezaba ahí una tímida reacción de los visitantes, que apretaban en defensa y conseguían cortar las internadas de su rival para ir creciendo poco a poco y reducir las distancias hasta los cinco puntos mediado el cuarto (41-36). Le tocaba ahora al técnico local pedir un tiempo muerto para intentar que los suyos recuperasen el control, y lo consiguió. Súper Agropal Palencia recuperó la intensidad defensiva y cortó de raíz la reacción de los burgaleses que veían como el rival se escapaba de nuevo, colocándose ahora a 12 puntos 49-37 (minuto 18).

No reaccionó Grupo Ureta Tizona Burgos, que seguía a merced de su rival y veía cómo este se escapaba hasta los 17 puntos de renta al descanso (54-37).

Tras el descanso los burgaleses lo intentaron tratando de mover el balón con más velocidad y gracias a su acierto en el tiro exterior conseguían, al menos, evitar que Súper Agropal Palencia continuase alejándose, aunque apenas conseguían reducir diferencias. Lo hacían mediado el cuarto desde la línea de tiros libres, colocando el 63-50 en el marcador. La intensidad era máxima y nadie daba un balón por perdido. Los burgaleses no conseguían frenar a Ugochukwu, que estaba en todas partes y machacaba una y otra vez el aro visitante, aunque su garra le permitía mantenerse en el partido (70-57, minuto 27). Una diferencia que se mantuvo ya casi intacta de ahí al final del cuarto (76-62).

Parecía difícil que grupo Ureta Tizona Burgos consiguiese cambiar el signo del partido en los últimos diez minutos, aunque no imposible, sin embargo, la contundencia en el juego de los locales en el inicio del cuarto dejaba cada vez menos opciones a los burgaleses. Súper Agropal Palencia, tras unos primeros compases de idas y venidas, optó por defender con uñas y dientes para no dar vida a su rival y secó por completo el ataque de los visitantes. Cierto es que, tras el primer intercambio de canastas, tampoco los palentinos encontraban facilidades en ataque, pero ellos disponían de una renta de 16 puntos, lo que hacía que el reloj jugase a su favor (81-65). Los locales lo tenían claro, quedaban ocho minutos y medio de partido, y mientras menos cosas pasasen en la pista, mejor para ellos. Dos minutos y medio estuvo el marcador sin moverse, hasta que dos tiros libres de Jofresa lo conseguían, pero los palentinos replicaban con contundencia y cuatro puntos que les colocaban ya con +18 cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (85-67).

Lo peleó con todo Grupo Ureta Tizona Burgos, aunque apenas consiguió reducir diferencias ante un rival que no dio opciones.

SÚPER AGROPAL PALENCIA BALONCESTO - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 91-76

Súper Agropal Palencia Baloncesto: Wintering (6), Kunkel (14), Borg (19), Vrankic (10), Armus (5). También jugaron: Gómez, Oroz (4), Jakovics (12), Kamba (8), Ugochukwu (13).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Jackson (8), Terins (9), Parrado (19), Vilà (5), Totte Alonso (4). También jugaron: Gil (8), Huelves, Zidek (6), Brown (5), Jofresa (4), Ayoze Alonso (8).

PARCIALES

Primer Cuarto: 25-23

Segundo Cuarto: 29-14 (54-37)

Tercer Cuarto: 22-25 (76-62)

Cuarto Cuarto: 15-14

ÁRBITROS: Héctor Báez Batista (Colegio canario), Mikel Cañigueral Novella (Colegio valenciano) y Laura Piñeiro Amondaray (Colegio gallego).

ELIMINADO: Vrankic.

PABELLÓN: Municipal de deportes.