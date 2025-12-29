Aplazado el partido entre el UBU San Pablo Burgos 2031 y el Benidorm

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El UBU San Pablo Burgos 2031 informa del aplazamiento oficial del partido correspondiente a la jornada 16 de la División de Honor Plata Masculina que debía disputarse frente al BM Benidorm.

El aplazamiento fue solicitado por el BM Benidorm a la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), ya que el encuentro estaba previsto para los días 17-18 de enero de 2026 en Benidorm y el equipo local no dispone de su pista habitual, el Pabellón de L’Eliana, debido a su ocupación por la celebración del Benidorm Fest. La RFEBM ha aceptado dicha solicitud.

La nueva fecha para el encuentro será el miércoles 15 de abril de 2026 a las 18:00 horas, jugándose igualmente en Benidorm.

Este aplazamiento tendrá un impacto significativo en la planificación deportiva del UBU San Pablo Burgos 2031, ya que el equipo deberá afrontar tres partidos de liga en una misma semana. En concreto, el calendario quedará de la siguiente manera: el 11-12 de abril: partido de liga frente a BM Málaga en Burgos; el miércoles 15 de abril: partido aplazado frente a BM Benidorm en Benidorm y el sábado 18 de abril: partido de liga frente a BM Soria en Soria.

Aprovechando el aplazamiento del encuentro de enero, el UBU San Pablo Burgos 2031 está trabajando para organizar un partido amistoso durante el fin de semana del 17-18 de enero, frente a un equipo de ASOBAL, cuya competición no se reanudará hasta principios de febrero. El rival más probable para este amistoso sería el Bathco BM Torrelavega. Una vez confirmado el día y el horario del encuentro, se comunicará oficialmente.