El Burgos CF vuelve (en imágenes) con la mirada puesta en Córdoba

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF regresó a los entrenamientos tras el parón navideño. Los de Luis Miguel Ramis se ejercitó ayer en la ciudad Deportiva Burgos CF de Castañares con la mirada ya puesta en el próximo partido contra el Córdoba, el sábado, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, a partir de las 21.00 horas. El del sábado será el primero de los compromisos del conjunto burgalés en liga en enero, con un calendario en el que los de Ramis recibirán al Eibar el 10 de enero en El Plantío, para volver a jugar en casa de nuevo el 18 de enero ante el Huesca. El equipo blanquinegro cerrará el mes de enero en liga con una visita al Málaga.