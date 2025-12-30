El Recoletas Salud San Pablo Burgos sufre para lograr su segunda victoria en ACB

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Salud San Pablo Burgos quería cerrar el año con su segunda victoria de la temporada y lo consiguió ante Dreamland Gran Canaria en un encuentro muy igualado en el que los de Porfirio Fisac supieron sufrir y tirar de oficio para poner fin a su mala racha de diez derrotas consecutivas.

Recoletas San Pablo Burgos salió muy enchufado a la cancha y tras unos primeros minutos de máxima igualdad e intercambio de canastas, los de Porfirio Fisac apretaron en defensa y aprovecharon bien sus contraataques para abrir la primera brecha en el luminoso, poniendo el 12-7 cuando se alcanzaba el ecuador del primer cuarto. Pero la alegría iba a durar poco. Dreamland Gran Canaria conseguía sacudirse la presión y aprovechaba los problemas en ataque de los locales para volver a igualar el luminoso (12-12). Los fallos se sucedían ahora en una y otra canasta, pero el técnico visitante movía el banquillo y conseguía que los suyos templasen nervios, perdiendo menos balones y, sobre todo, tomando mejores decisiones en ataque para conseguir colocarse por delante en el marcador tras un parcial de 0-7 (12-16). Los burgaleses llevaban más de dos minutos y medio sin anotar y a Porfirio Fisac no le quedaba otra que pedir un tiempo muerto. A la vuelta, Jhivvan Jackson firmaba un triple que acababa con la sequía local y ponía el 15-16. La igualdad volvía a reinar en la pista y Happ, con dos tiros libres, ponía el 20-20 con el que se llegaría al final del primer cuarto.

La dinámica del partido no cambió en el inicio del segundo cuarto. Las defensas trataban de hacerse fuertes y los falos se sucedían en ambos lados de la pista, lo que mantenía la igualdad también en el electrónico (24-24, a 6´40 para el descanso). Pero Recoletas San Pablo Burgos conseguía dar un paso más y cortaba de raíz las penetraciones de su rival, lo que le permitía abrir una brecha de hasta cinco puntos mediado el cuarto (29-24). De poco le servían al técnico visitantes las rotaciones o los tiempos muertos, los suyos solo conseguían anotar en un tiro libre de Labeyrie al que respondían los locales con un triple de Raúl Neto (32-25). Pero los canarios no se rendían, reajustaban su defensa y volvían a provocar los errores en el lanzamiento de un Burgos que tampoco encontraba ahora una vía de escape en el tiro exterior y daba así vida a un Dreamland Gran Canaria que volvía a igualar el marcador a falta de dos minutos para el descanso (32-32). Una igualdad que se mantuvo ya hasta el final del cuarto (38-38).

Tras el descanso, salió mejor Dreamland Gran Canaria ante un Recoletas Salud San Pablo Burgos que volvía a mostrar su peor cara, con malos pases y fallos en los lanzamientos que permitían a los visitantes adelantarse en el marcador (38-42). El tiro exterior sacaba de nuevo a los locales del atolladero y un triple de Neto ponía de nuevo en liza a los de Porfirio Fisac. El partido se jugaba a pequeñas rachas y le tocaba el turno a los burgaleses, que con dos canastas consecutivas de Samuels ponían el 45-42. A partir de ahí, la igualdad volvía a ser la tónica dominante, con idas y venidas de un aro a otro y alternancias en el marcador (49-50, minuto 25). Un equilibrio que solo se rompía en la recta final del cuarto, cuando los locales conseguían abrir, con un triple de Gudmundsson, una renta de cinco puntos (65-60).

Ya en el cuarto decisivo, recoletas San Pablo Burgos supo mantenr la intensidad para no dar vida a su rival y mantenerse por delante en el electrónico, aunque no conseguían los de Fisac acabar de romper el partido y Kuath, se convertía en el estandarte ofensivo de los canarios para mantener a los suyos en el partido (69-67). Jackson hacía lo propio en las filas locales y cinco puntos consecutivos suyos volvían a dar aire a los del Coliseum, que mediado el cuarto volvían a ganar de cinco puntos (74-69). Conseguían los locales abrir la brecha desde el tiro libre (78-69), pero el rival replicaba y a 3´27 para el final la renta volvía a ser de solo cinco puntos.

No perdieron los nervios los burgaleses, que mantenían la presión defensiva mientras veían cómo un triple de Gonzalo Corbalán y dos tiros libres de Almazán les lanzaban hasta el +10 cuando restaba 2´21 para la conclusión (85-75). Tiraba de oficio en la recta final el equipo de Fisac, que conseguía mantener al rival a distancia para anotarse un triunfo vital.

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - DREAMLAND GRAN CANARIA, 94-81

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (12), Corbalán (20), Neto (11), Meindl (7), Fischer (9). También jugaron: Gudmundsson (9), Almazán (2), Happ (10), Jackson (14).

Dreamland Gran Canaria: Wong (19), Albicy (5), Brussino (2), Tobey (7), Labeyrie (8). También jugaron: Maniema, Vila, Samar (8), Salvó (3), Pelos (8), Kuath (15), Angola (6).

PARCIALES

Primer Cuarto: 20-20

Segundo Cuarto: 18-18 (38-38)

Tercer Cuarto: 27-22 (65-60)

Cuarto Cuarto: 29-21

ÁRBITROS: Emilio Pérez Pizarro (Colegio castellano manchego), Juan de Dios Oyón (Colegio catalán) y Cristóbal Sánchez (Colegio murciano).

SIN ELIMINADOS.

PABELLÓN: Coliseum Burgos.