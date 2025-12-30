El Coliseum vuelve a sonreír con la victoria del Recoletas Salud San Pablo Burgos

Los jugadores celebran el triunfo con la afición.SANTI OTERO

Necesitaba una victoria el Recoletas Salud San Pablo Burgos para intentar dar un cambio de rumbo a una trayectoria en la que los de Porfirio Fisac solo habían conseguido una victoria que les había dejado en el último puesto de la clasificación. Una victoria sufrida que debe servir para intentar salir de la dinámica de derrotas.