Dos errores graves en menos de cinco minutos condenan al Mirandés

El CD Mirandés se hunde un poco más en la tabla tras caer en Ipurua en un encuentro en el que cayó debido a sus propios errores. Y es que, tras dominar claramente la primera mitad y adelantarse en el marcador, en el minuto 54 un despiste defensivo suponía el gol del empate del Eibar. Un jarro de agua fría que culminaba con la expulsión de Pica en el minuto 59 tras una dura entrada por detrás a un rival.

Dos errores que dieron alas al Eibar, que luego se adelantaba en el marcador en un penalti demasiado riguroso.

Al Mirandés solo le valía la victoria en Ipurua, ante uno de sus rivales más directos en la lucha por la permanencia y Jesús Galván apostó de inicio por reforzar las bandas, con dos laterales en cada una, pero lo cierto es que salieron mejor los locales que, tras un primer aviso en el minuto 5, en un peligroso centro de Madariaga al que no llegaba por poco Bautista, perdonaban el primero en el 7, en un centro de Álvaro buscando a Corpas en el área, pero el remate de este en semi fallo no entraba por poco.

Apenas un minuto más tarde era Nikic el que evitaba el gol de los locales en un remate de Bautista, aunque el colegiado anuló la jugada por fuera de juego.

Trataba de sacudirse la presión el Mirandés, que empezaba a pisar área contraria y en el minuto 12 tenía la primera, clarísima, en un centro de Carlos Fernández para Petit al segundo palo, pero aparecía Peru Nolasco para arrebatarle el balón del pie al jugador rojillo cuando este iba a rematar en boca de gol.

Había estirado líneas el conjunto jabato, tratando de jugar en campo contrario y así, en el minuto 14, llegaba un saque de esquina a favor de los rojillos que botaba Thiago perfecto para que Pica peinase ante la salida del portero y enviase el balón al fondo de las mallas, colocando así el 0-1 en el marcador.

No cambió el guion del partido tras el gol. Los rojillos seguían dominando, manteniendo la posesión del balón y tratando de que el balón no llegase a su campo, apretando arriba al Eibar y generando peligro, como en el minuto 20, en un centro chut de Petit, que remata mal, haciendo que el balón se le quede a Medrano, que llega demasiado forzado y envía fuera. Y pudo llegar el segundo de los de Galván en el 23, en un centro atrás de Petit para el remate de Pablo Pérez, pero el balón se estrellaba en el cuerpo de Carlos Fernández y se iba fuera en el 23.

La replica del Eibar llegaba en botas de Madariaga acto seguido, pero su remate se iba directamente fuera. Parecía que despertaba el Eibar, que de ahí al final de la primera mitad protagonizó un par de llegadas con peligro al área rojilla, aunque no consiguió neutralizar el tanto visitante, aunque tuvieron una clara en el 44, en un balón muerto en el área que acabó sacando NIkic. También la tuvo el Mirandés en la recta final de la primera mitad en un remate de Thiago que salvó bien Magunagoitia.

Metió el Eibar una marcha más en el inicio de la segunda mitad y en el 54 empataban los locales aprovechando un despiste defensivo de los rojillos. Y pudo incluso llegar el segundo de los armeros apenas un minuto después en un autopase de Álvaro que sacaba Nikic. Aparecían los nervios en el Mirandés, que se quedaba con uno menos en la jugada siguiente en una chiquillada de Petit, con una entrada por detrás a Álvaro Rodríguez que le suponía la roja después de que el colegiado revisase la jugada en el VAR.

Apretaba el Eibar, que a punto estuvo de hacer el segundo en un remate de Madariaga que se fue alto y Jesús Galván respondía dando entrada a Martín Pascual para pasar a una defensa de cinco y tratar de defender el empate. Sin embargo, parece que ahí se le apagó la luz al Eibar, que no tenía ideas para aprovechar los malos momentos de un Mirandés que tuvo su ocasión en el 71, en un balón muerto que cazaba Pablo Pérez, pero su remate lo despejaba la zaga local.

Se reactivaba el Eibar en los últimos diez minutos, protagonizando varias llegadas al área contraria hasta que en el minuto 82 por un agarrón de Martín Pascual sobre Martón. Un penalti muy riguroso que el propio Martón se encargaba de ejecutar para poner el 2-1 en el electrónico.

Movía el banquillo Galván en busca de un revulsivo, dando entrada a Álex Suárez y Alberto Marí, pero lo que pudo llegar fue el segundo de Martón en en l minuto 89 aunque esta vez Nikic evitaba el gol y permitía seguir soñando a los suyos que, sin embargo, no hicieron méritos en esta recta final para conseguir el empate aunque lo intentaron en los últimos minutos con balones colgados al área.