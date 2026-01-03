El Recoletas Salud San Pablo Burgos revive en Granada con un festival anotador

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos completó con una victoria en Granada su mejor semana de la temporada. Tras haber sumado el martes en el Coliseum el segundo triunfo del curso, que se resistía desde la primera jornada liguera, estrenó su casillero como visitante en la pista del colista.

Una victoria de muchos quilates tanto por el marcador final, 90-107 en un festival anotador de los de Porfirio Fisac, como a efectos clasificatorios. San Pablo se coloca a un solo triunfo de salir de los puestos de descenso, en los que queda hundido con un solo triunfo el Coviran Granada. Fue una victoria muy coral, con Gonzalo Corbalan liderando la anotación con 23 puntos y otros seis jugadores en dobles dígitos.

Empezó el partido precisamente con Gonzalo Corbalán anotando solo uno de los dos primeros tiros libres y con Jonathan Rouselle adelantando a continuación al Coviran Granada con un triple. Si el 3-1 en el marcador merece alguna relevancia, es porqué fue la única ventaja de los granadinos en todo el encuentro. Dos puntos de Corbalán y cuatro de un Jermaine Samuels que abrió ahí su recital anotador del primer cuarto voltearon el marcador hasta el 3-7, punto de inicio de la velocidad de crucero que San Pablo Burgos imprimió a los primeros diez minutos.

Los locales no pudieron seguir el ritmo anotador y un triple de Jivvan Jackson llevó la renta burgalesa por primera vez hasta los diez puntos (16-26) tras ocho minutos de juego. Anotaban a base de tiros libres los de Ramón Díaz, y replicaban con un gran acierto desde la línea de 6.75 los de Fisac. Los triples de Gudmundsson y de nuevo Jackson elevaron la diferencia hasta los 14 puntos (19-33) al término del primer cuarto.

Con buena renta, mejores sensaciones, pero todavía mucho partido por delante inició San Pablo Burgos un segundo cuarto que abrió ampliando distancias, tras otra canasta del imperial Samuels Jr. para el 21-37. Cinco puntos consecutivos y el estreno anotador de Matt Thomas acercaron al Coviran (26-37), todavía un punto más cerca tras el segundo triple del norteamericano. Se encargaron Ethan Happ y Leo Meindl, con dos aciertos desde el tiro libre, de devolver la diferencia hasta los trece puntos (30-43). Seis puntos consecutivos de los granadinos animaron a la afición local y encendieron la luz de alarma en las filas burgalesas. Porfirio Fisac lo manejó con cambios y las canastas de Fisher y Nzosa más un tiro libre de Meindl devolvieron la renta al más doce (36-48).

A partir de ahí, intercambio de canastas no exactamente entre los dos equipos, sino entre el Coviran Granada y Gonzalo Corbalán, autor de los siete últimos puntos de San Pablo Burgos antes de un descanso al que se llegó con idéntica diferencia a la del primer cuarto (41-55).

Entre los 14 y los 12 puntos siguió oscilando la diferencia en los inicios del tercer cuarto, hasta que dos minutos y medio sin anotación burgalesa permitieron al Coviran volver a rebajar la barrera psicológica de los diez puntos con el cuarto triple del cañonero Matt Thomas. Tras otra fase de intercambio de canastas, otro triple del debutante Amar Alibegovic, fichado en las horas previas procedente del Trapani italiano, acercó a los granadinos un poco más (56-63). Demostró ahí tesón y temple el equipo de Fisac, que con una canasta de Happ y un triple de Meindl recuperó los doce de renta (56-68) ya dentro la segunda mitad del cuarto.

Sin embargo, no era baladí la aparición del bosnio Alibegovic, que con otros dos triples le devolvió a su equipo la fe en la victoria (64-70). Estiró San Pablo de nuevo hasta los ocho de la mano de Corbalán, pero dos tiros libres de Lluís Costa y un triple del incombustible Burjanadze pusieron a los granadinos a solo tres puntos antes que Luke Fisher cerrara el cuarto con el 74-79.

Ganar el partido pasaba irremediablemente para Recoletas San Pablo Burgos por rebajar sustancialmente los 33 puntos que el Coviran Granada había anotado en el tercer cuarto, pero un 2-1 de Lluís Costa nada más iniciar el último siguió amenazando con la remontada nazarí (77-79). Replicaron Gonzalo Corbalán y Jhivvan Jackson con sendas canastas de dos para el respiro burgalés, y un triple del escolta argentino silenció a la afición local. Tras haber estado a una canasta, el 77-86 devolvía el intento de remontada granadino casi a la casilla de salida.

Pero más que un misil en la moral de los locales, necesariamente frágil ante su delicada situación en la tabla con una sola victoria, lo que hizo el tirón burgalés fue recuperar la fluidez en ataque de los de Porfirio Fisac, que hasta el final del partido volvieron a mostrar el idilio con la canasta que les había permitido distanciarse en el primer cuarto.

Volvieron a poner la diferencia en el doble dígito tras un triple de Meindl (83-94), alcanzaron el centenar de puntos con un 2+1 de Jhivvan Jackson (86-101) y alcanzaron su máxima ventaja con dos tiros libres de Gudmundson (88-107) antes que Alibegovic, a cuyo debut esperanzador deberá agarrarse en adelante el Coviran Granada, lo dejara en el definitivo 90-107.