Cristina Gutiérrez resiste al terreno de Yanbu y se sitúa 15ª en el arranque del Dakar

Buen debut en la competición para la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez en la primera etapa cronometrada, disputada este domingo tras el prólogo al rally Dakar celebrado la víspera en Arabia Saudí. En una primera etapa diseñada sobre 305 kilómetros de especial cronometrada en Yanbu, la burgalesa logró una decimoquinta posición dentro de la categoría Ultimate, que deja buen sabor de boca, máxime cuando la jornada estuvo marcada por una sección inicial de extrema dureza geológica que se convirtió en un auténtico infierno de pasos estrechos y rocas afiladas en el que la supervivencia mecánica fue tan importante o más que la velocidad.

Gutiérrez igualmente estas dificultades al igual que el resto de pilotos pero tuvo que lidiar con un pinchazo temprano en el kilómetro 20, que, según relató la propia piloto al finalizar, le perjudicó "porque no sabíamos el ritmo que llevar en ese momento" lo que obligó al equipo a redefinir su estrategia para proteger el vehículo.

Pese al contratiempo prematuro, la burgalesa y su copiloto, Pablo Moreno, supieron estabilizar su paso por el desierto saudí mediante una navegación acertada. La dureza del terreno afectó de forma dispar a los grandes nombres de la categoría, ya que Sébastien Loeb acumuló dos pinchazos antes de la parada.

Esta misma situación condicionó la táctica de Nasser Al-Attiyah, quien prefirió reservar y no forzar su mecánica a pesar de no haber pinchado, pues buscaba una posición estratégica más retrasada para la jornada siguiente. Por su parte, Lucas Moraes logró evitar daños en sus neumáticos, aunque lo hizo a costa de una cautela tan extrema que terminó enganchado en un paso complicado.

En este contexto de resistencia, la piloto burgalesa se mostró "contenta con la etapa" y añadió que tras el incidente inicial se empezó "a concentrar en ver dónde podía llegar" gracias también a la excelente compenetración en la cabina.

El equipo afronta ahora el traslado hacia Al-Ula en un trayecto de 524 kilómetros totales que se adentrará en zonas montañosas y horizontes escarpados. Esta segunda etapa presentará tramos sinuosos y pedregosos durante los primeros 200 kilómetros, en los que un pit-stop intermedio podría resultar decisivo para el montaje de neumáticos nuevos antes de aumentar la media de velocidad en el tramo final, una vez se deje atrás el terreno más roto.