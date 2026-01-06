Gutiérrez, entre los mejores del día en el Dakar: Quinta en la etapa y séptima en la General

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Después de una segunda jornada de desgaste en la que supo mantener la calma entre piedras y cañones, Cristina Gutiérrez dio un paso al frente en la tercera etapa del Rally Dakar 2026 y junto a su copiloto, Pablo Moreno, logró un brillante quinto puesto en la meta tras recorrer los 736 kilómetros de la jornada, 421 de ellos cronometrados, en un bucle muy complicado con salida y llegada en Al-Ula.

El recorrido, uno de los clásicos del rally más duro del mundo, transcurrió por pistas arenosas, zonas de cañones, varios tramos pedregosos y un trazado que obligaba a permanecer atente dado que las recientes lluvias y el viento, borraron buena parte de las referencias visuales. En ese escenario, la navegación volvió a ser determinante y de nuevo la experiencia conjunta de la dupla Gutiérrez-Moreno volvió a dar frutos y les colocó en una de las posiciones cabeceras al término de la etapa.

La jornada no estuvo exenta de contratiempos y de nuevo el coche de la burgalesa sufrió un pinchazo temprano y otro lento que le obligaron a gestionar el ritmo con prudencia durante buena parte de la especial. Sin embargo, Cristina logró guardar la concentración y mantenerse en posiciones de cabeza prácticamente toda la etapa, llegando incluso a marcar el segundo mejor tiempo de la categoría en uno de los parciales iniciales. La regularidad, que está siendo una de sus señas de identidad en este Dakar, volvió a jugar en su favor.

La corredora burgalesa no ocultó su satisfacción en la meta tras superar con nota «una etapa muy complicada» en las que, admitió, no esperaba «tantos pinchazos en la parte de arriba» ni que esos problemas de sus competidores le abrieran camino hacia el quinto puesto en la etapa.

Reconoció, además, que los dos pinchazos que sufrió su Dacia les mantuvieron «bastante preocupados durante toda la etapa». «Pero el trabajo de Pablo ha sido increíble, es un crack», aplaudió. De cara a la etapa maratón, que le espera cuando tome de nuevo la salida avisó que «será dura», pero prefirió centrarse en el resultado de etapa y disfrutar de que « hoy [por ayer] estamos contentos», explicó la burgalesa al finalizar el día.

Su rendimiento cobró aún más valor al cruzar la meta por delante de referentes como Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah, y quedando a tan solo 11 segundos del vigente campeón mundial, Lucas Moraes, tras más de cuatro horas de competición en la tercera etapa.

La cuarta etapa obligará a los equipos a correr sin asistencia externa y gestionar al máximo sus recursos.PAWEL STARZYK

Este resultado parcial este martes aupa a la piloto del equipo The Dacia Sandriders hasta la séptima posición de la clasificación general, ya muy cerca del Top 5. Un avance que contrasta con la etapa del lunes, en la que, pese a los problemas con los neumáticos y una estrategia conservadora, Gutiérrez finalizó 19.ª tras otra jornada técnica y compleja entre Yanbu y Al-Ula.

Aquella segunda etapa ya había dejado muestras del temple de la burgalesa, quien, tras perder tiempo por un pinchazo y cambiar neumáticos en el pit stop, aprovechó las llanuras para recuperar posiciones. Con tres etapas completadas y sin errores graves, Gutiérrez ha consolidado su posición entre los nombres propios del Dakar 2026, gracias a una gestión inteligente del ritmo y de los problemas por los pinchazos, una navegación precisa y un ritmo cada vez más competitivo.

La carrera encara ahora su primer gran desafío logístico con la etapa maratón, que arranca este miércoles también en la zona de Al-Ula. Sin asistencia externa al final del día y con los vivacs separados por categorías, la gestión del vehículo y la resistencia del equipo volverán a ponerse a prueba en un tramo que se prevé tan solitario como exigente.