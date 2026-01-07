Iker Córdoba: "Desde aquí hasta que acabe la liga van a ser todo finales"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El jugador del Mirandés Iker Córdoba señala que el equipo está enfocado en "darle la vuelta a la situación", que el conjunto rojillo salga de esa dinámica negativa y le permita sumar para salir de la zona baja de la clasificación. El primer paso es contra el Almería, este sábado, a las 14.00 horas, en Anduva, y "estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, en mirar hacia adelante, y ahora mirar el partido que tenemos contra Almería", lejos de las polémicas arbitrales.

El hecho de regresar a Anduva, tras el 'destierro' en Mendizorroza, puede ser un aliciente para el equipo, para recuperar el ambiente del campo rojillo. "La vuelta aquí a Anduva con nuestra gente y el apoyo que nos da la afición sería muy importante, sería incondicional, y eso haría que nos ayudara mucho de cara al partido del sábado", apuntó.

A falta de un partido para que termine la primera vuelta, el jugador del Mirandés dijo que "pienso que el equipo de cómo empezó a cómo está acabando la primera vuelta creo que ha dado un paso importante, creo que nos estamos conociendo, éramos todos de diferentes sitios y eso también hace que nos cueste un pelín más, pero pienso que nos estamos adaptando, nos estamos conociendo y creo que de cara a la segunda vuelta vamos a ganar bastante más partidos".

El jugador rojillo es consciente de que hasta que termine el campeonato serán todo finales, empezando por la del sábado. "Ya fue una final contra Córdoba, contra Eibar y la del sábado es prácticamente otra final, de aquí hasta que acabe la liga son finales, para nosotros son finales que tenemos que enfocarnos cada semana en hacer un buen partido, en sacar sobre todo los tres puntos, en sumar y ya pues ir mirando poco a poco hacia arriba".

El equipo está siete puntos por debajo de la salvación, una situación ante la que, apuntó, "vemos a un vestuario que está muy unido, la verdad, y que empieza todo esto por cambiarlo el sábado y darle la vuelta a la situación, que es sumando los tres puntos". Incidió en que "estoy segurísimo de que le daremos la vuelta, y todo empieza por lo que he dicho, el sábado sumar los tres que es muy importante y a partir de ahí mirarlo desde otra perspectiva".