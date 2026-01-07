El Mirandés se refuerza para dar un cambio de rumbo en la segunda vuelta

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El CD Mirandés ya ha empezado a dar los primeros pasos para intentar dar un cambio de rumbo a la segunda vuelta tras una primera parte de la liga en la que terminará en la parte baja de la clasificación.

El club rojillo ha confirmado la incorporación de Selvi Clua, primer refuerzo de invierno.

Según informa el club en un comunicado de prensa, el CD Mirandés y la UD Almería han llegado a un acuerdo para la cesión del centrocampista catalán lo que resta de temporada y convertirse, así, en el primer refuerzo del mercado invernal para la entidad jabata.

Selvi Clua (Pinell de Brai, 2005) es un talentoso centrocampista zurdo que destaca por su salida de balón y su gran rigor táctico. Con su imponente 1,89 de altura, Selvi es un pivote defensivo capaz de manejar los tiempos del partido desde la sala de máquinas

Criado en la cantera del Girona FC, el joven centrocampista dio el salto al primer equipo en la temporada 2024/25. Selvi Clua disputó 7 partidos con el conjunto gironí llegando a debutar incluso en Champions League.