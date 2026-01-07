Dakar 2026: Cristina Gutiérrez resiste en la etapa maratón y sigue en el Top 10

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Tras firmar una brillante actuación en la tercera etapa, donde rozó el podio y se instaló en la séptima posición de la general, Cristina Gutiérrez ha vuelto a demostrar que en este Dakar 2026 rueda entre los mejores y lo hizo en la jornada más exigente hasta ahora. La piloto burgalesa, junto a su copiloto Pablo Moreno, superó la primera mitad de la etapa maratón con una estrategia conservadora que le ha permitido llegar a meta dentro del Top 10.

El recorrido de 417 kilómetros cronometrados alrededor de Al-Ula puso a prueba de nuevo la capacidad de acierto de los participantes con la navegación y de cuidar el vehículo, dado que no contaban con sin asistencia técnica y realizaron los vivacs separados por categorías y sin tener permitida más que la colaboración entre competidores.

"Ha sido una etapa súper complicada", admitió la piloto burgalesa. "Muy difícil la navegación y la posición de salida lo ha determinado todo, como se ha visto en los resultados".

A mayores, la piloto de Dacia reconoció que el quinto puesto en el que la víspera finalizó la etapa les perjudicó en la siguiente salida, "pero aun así lo hemos disfrutado", enfatizó.

"Mañana los que abran [pista] también notarán que la navegación es más complicada. Nosotros mantenemos la cabeza fría, seguimos décimos de la general y estoy muy contenta. Mañana nos espera otro trámite largo para el cuerpo…”, explicó la piloto al llegar al vivac reducido.

La jornada puso a prueba a pilotos, copilotos y máquinas con una sucesión de zonas abiertas con tramos irregulares de lectura compleja, en la que Cristina y Pablo optaron por minimizar riesgos y asegurar el ritmo, conscientes de que en una etapa sin margen para el error la regularidad sería más valiosa que la velocidad punta. Esa cautela se reflejó en los tiempos, pero a la postre les valió para no perder comba en la clasificación general, donde conservan el décimo lugar.

Este resultado lo amarró este miércoles la burgalesa tras una tercera etapa en la que las cosas le fueron de cara y pudo completar una jornada impecable pese a sufrir dos pinchazos, y logró el quinto mejor crono tras 421 kilómetros cronometrados. El desempeño de ese día permitió a la la piloto de The Dacia Sandriders superar a figuras como Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah, y recortar distancias con los líderes de la general.

El contraste entre ambas etapas subraya la capacidad de adaptación de la dupla Gutiérrez-Moreno, que ha sabido alternar la conducción más a la ofensiva con la gestión de sus posibilidades en función de las condiciones del terreno. Además, en un Dakar que está marcado por la imprevisibilidad, ha sabido mantener la cabeza fría y evitar errores, que a la vista de las circunstancias, está siendo una virtud tan importante como apretar el acelerador.

En lo alto de la tabla, el sudafricano Henk Lategan dio un golpe de autoridad al imponerse en la maratón con un margen de más de siete minutos, el mayor registrado en lo que va de carrera. Su remontada, adelantando a once coches, le dio la victoria de etapa por delante de Al-Attiyah. Loeb, compañero de equipo de Cristina, cerró el Top 5 en una jornada que también dejó fuera al vigente campeón, Yazeed Al-Rajhi, tras acumular problemas físicos y mecánicos.

La quinta etapa pone punto y final del formato maratón con un recorrido de 372 kilómetros cronometrados hasta Hail, en el que una vez más la navegación volverá a ser protagonista en los tramos iniciales, especialmente para los pilotos que partan en cabeza y sin referencias previas. Aunque se espera un ritmo más rápido, las decisiones tácticas serán las que den ventaja o condenen a quienes busquen escalar posiciones y quienes luchen por escalar hasta la élite.