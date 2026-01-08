El Grupo Ureta Tizona Burgos se despide de la Copa España

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos no pudo con uno de los equipos más en forma de la Liga y cayó en Madrid en cuartos de final de la Copa España. Los de Jordi Juste, que tutearon al rival madrileño en el primer cuarto, se hundieron por completo en el segundo, en el que Movistar firmó un parcial de 22-9 que fue ya definitivo. Y es que, a partir de ahí, lo intentaron los castellanos, pero el equipo local supo jugar perfectamente con el marcador, defendiendo con uñas y dientes y ampliando poco a poco su renta para no sufrir en ningún momento.

Salió bien en defensa Grupo Ureta Tizona Burgos, frenando el ataque de un Movistar Estudiantes que no conseguía encontrar aro ni con el lanzamiento interior ni desde el exterior y veía como su rival, pese a sus lanzamientos fallados, conseguía colocarse con 2-6 en el marcador (minuto 2). Pero Vaulet conseguía esquivar la presión defensiva de los burgaleses y apretaba el electrónico (5-6). A partir de ahí, la igualdad fue máxima y aunque los de Jordi Juste conseguían mantenerse por delante gracias al acierto de Zidek y a una técnica que otorgaba tres tiros libres que Jofresa no desaprovechaba. Parecía que volvían a escaparse los cidianos (11-17, minuto 5), pero Movistar Estudiantes, apretaba los dientes en defensa y volvía a meterse de lleno en el partido (16-17). Aguantaban los de Burgos gracias al acierto de Brown, pero el rival le pisaba los talones y encontraba el acierto exterior que le había faltado hasta entonces para firmar un parcial de 9-0 que le colocaba, por primera vez, por delante en el marcador a 46 segundos para el final del primer cuarto (28-22). Conseguía Parrado reducir esa diferencia con un triple final para poner el 28-25 al minuto 10.

Ya en el segundo cuarto, los de Jordi Juste trataron de frenar el juego exterior de su rival y en el inicio del cuarto las defensas se impusieron claramente a los ataques. Aún así, Movistar Estudiantes conseguía aprovechar dos buenas acciones individuales para volver a abrir brecha (33-25, minuto 12). Zidek, de tres rompía la sequía de Tizona, pero justo entonces los madrileños conseguían romper definitivamente el entramado defensivo de su rival. Anotaban ahora los locales desde todas partes ante un Grupo Ureta Tizona Burgos completamente desaparecido. No conseguían los de Jordi Juste frenar al cuadro madrileño, pero tampoco encontrar aro para anotar. Los errores se sucedían en las filas burgalesas y estudiantes aprovechaba para firmar un nuevo parcial de 10-0 que le lanzaba ya hasta los 15 puntos de renta a falta aún de 4 minutos para el descanso (43-28).

Lo intentaron todo los visitantes, pero ni los cambios de defensa, ni las rotaciones o los tiempos muertos, nada funcionó del todo. Cierto es que los de Jordi Juste consiguieron, al menos, frenar la escapada del rival y evitar que las diferencias fuesen a más para llegar al descanso con 16 puntos de desventaja (50-34).

La defensa de Grupo Ureta Tizona Burgos continuó funcionando tras el descanso, anulando por completo el ataque de su rival. Y así, pese a que en el juego ofensivo seguían sin estar del todo acertados los de Juste, conseguían recudir diferencias tras un parcial de 0-6 (50-40).

Movistar Estudiantes aguantaba gracias a la presión defensiva y a los tiros libres, aunque tardó hasta tres minutos y medio en anotar su primera canasta en juego en este tercer cuarto. Pese a ello, los burgaleses no llegaron nunca a colocarse a menos de diez puntos de diferencia, los balones perdidos y, sobre todo, los lanzamientos fallados, seguían condenando al conjunto castellano, que empezaba a desesperarse de nuevo. Una desesperación que aprovecharon los madrileños, que con poco, y centrando sus esfuerzos en no perder la intensidad defensiva, conseguían ir poco a poco ampliando distancias de nuevo en el marcador para colocarse con 21 puntos ya al final de este cuarto (71-50).

Mucho iban a tener que cambiar las cosas para que el equipo de Jordi Juste consiguiese evitar la eliminación en los últimos diez minutos. Pero lo cierto es que Movistar Estudiantes no dio nunca opciones a un equipo burgalés que lo intentó, pero que en ningún momento consiguió que las distancias bajasen de los 20 puntos (83-59, minuto 35).

No hubo cambios y los burgaleses se despiden de la Copa España con una abultada derrota.

MOVISTAR ESTUDIANTES - GRUPO URETA TIZONA BURGOS, 96-70

Movistar Estudiantes: Giovannetti (5), Salin (10), Granger, Vaulet (23), Nwogbo (8). También jugaron: Asier González (4), Filipovic (7), García (9), McGrew (3), Hugo López (8), Garino (14), Silveiro (5).

Grupo Ureta Tizona Burgos: Vilà (9), Gil (7), Huelves (8), Zidek (14), Jofresa (9). También jugaron: Jackson (6), Terins (4), Parrado (3), Brown (8), Ayoze Alonso (2).

PARCIALES

Primer Cuarto: 28-25

Segundo Cuarto: 22-9 (50-34)

Tercer Cuarto: 21-16 (71-50)

Cuarto Cuarto: 25-20

ÁRBITROS: Francisco José Zafra Guerra (Colegio valenciano), Pablo Rodríguez Fernández (Colegio madrileño) y Asunción Langa de Martín (Colegio madrileño).

SIN ELIMINADOS.