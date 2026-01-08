Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Los amantes de los perros en general y de los pastores alemanes en particular tienen este año una cita de las que muy pocas veces se pueden disfrutar en la provincia de Burgos. Briviesca será la sede, del 4 al 11 de octubre, del Campeonato del Mundo de adiestramiento deportivo, organizado por la Organización Mundial de Clubes del perro de pastor alemán (WUSV) junto con el Real Club Español del Perro de Pastor Alemán (CEPPA) y la Diputación de Burgos. Además, se tendrá la oportunidad de disfrutar de la exposición canina Max-Von Stephanitz, en honor al fundador del club a nivel mundial.

El impacto que tendrá este evento en Briviesca y en la comarca rondará los 2 millones de euros, según la portavoz de la Diputación de Burgos, Inmaculada Pascual. Un acontecimiento al que está previsto que acuden cerca de 2.500 personas, entre las las que se incluyen los más de 140 participantes procedentes de más de 40 países.

Por su parte, el presidente de CEPPA, Javier Nectalí Díaz, destacó que no es la primera vez que Burgos acoge un campeonato de este tipo -Lerma fue sede en 2021- y expresó su deseo de que" el evento empiece y poder dar al mundo la imagen que ya se ha dado en eventos anteriores".

Rodrigo González, secretario general de CEPPA, desgranó el evento que también busca mostrar al pastor alemán como un "perro de familia", más allá de que sea una "raza tremendamente útil por lo que hace por nosotros", desde participar en rescates hasta la seguridad.

La dimensión del campeonato que se celebrará en Briviesca en octubre lo confirman los más de 100 clubes que aglutinan la organización mundial, con más de un millón de personas. Además, se va a promover desde los impulsores de esta iniciativa que Burgos se una "región mundial" para esta práctica deportiva, de tal forma que a partir de esa denominación se permitirá que puedan acudir a preparar pruebas, lo que ayudará a "dinamizar la zona".

Sobre la competición del mes de octubre, el responsable de la organización explicó que se desarrollará en tres disciplinas. Por una parte, una prueba de valoración olfativa de perros con rastreo, donde se deja a los animales en zonas para que busque objetos. Los animales lo harán un espacio ubicado en Iglesiarrubia, en este caso en la comarca del Arlanza.

La segunda disciplina será la de obediencia, con un elevado nivel técnico, en la que está prevista la participación de 140 competidores procedentes de cinco continentes. La tercera modalidad se centra en la protección, en la que se evalúa el temperamento de los perros.

El fin de semana que cierra el evento contará con una exposición canina. Se celebrará en el campo de la Vega.