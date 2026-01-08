Gutiérrez cae al puesto 13 tras una dura maratón

Gutiérrez prepara el vivac en el que pasar la noche a la espera de cerrar la etapa maratón.

Cristina Gutiérrez tuvo que trabajar duro junto a su copiloto, Pablo Moreno, para completar los más de 370 kilómetros de especial entre Al-Ula y Haïl, en la segunda parte de la maratón que fue la quinta etapa del Dakar 2026. La piloto burgalesa se encontró con más dificultades de las previstas, que no eran pocas, y tras computar el tiempo tras su llegada a meta como décimocuarta clasificada del día, descendió tres posiciones en la general y se queda en el puesto décimotercero.

El día comenzó para la burgalesa como los anteriores, con un pinchazo, y continuó con varios errores de navegación, por parte de una Cristina Gutiérrez y un Pablo Moreno que recorrieron el tramo sin ayuda técnica y sin referencias visuales de los recorridos de motos tras haber pasado la noche en un campamento sin asistencia técnica, sin mecánicos y sin acceso a datos previos, como dicta el reglamento en este tipo de etapas maratón.

Los recorridos específicos para coches eliminaron cualquier posibilidad de apoyarse en las trazas de las motos, lo que, como ya se anticipaba la víspera, convirtió el acierto en la navegación en un requisito decisivo desde el inicio para sacar partido de la especial o para no perder tiempo en el intento.

Durante los primeros kilómetros, Cristina y Pablo se vieron obligados a reducir el ritmo tras sufrir un pinchazo. Las pérdidas de navegación y el tiempo atrapados en el polvo levantado por otros coches más rápidos complicaron aún más la remontada. Aun así, evitaron errores mayores y se aseguraron de llegar hasta el final de una maratón en la que no había margen para reparaciones.

«La etapa no ha sido de las más limpias que hemos hecho», admitió Gutiérrez, que relató que en los 370 kilómetros de recorrido hubo «un pinchazo, nos hemos perdido y hemos pasado mucho tiempo detrás del polvo, donde cuesta mucho adelantar».

«No ha sido de las mejores», insistió», pero se mostró «contenta de estar aquí después de dos días muy largos y muy duros».

Moreno y Gutiérrez realizan tareas de mantenimiento sobre su vehículo tras llegar al vivac sin asistencia técnica.

De cara la la etapa de este viernes mostró su confianza en que «el coche esté perfecto para la siguiente etapa larga» que espera a la piloto burgalesa y su copiloto antes del descanso. «Otra etapa complicada con muchas dunas, así que seguimos adelante», se dio ánimos a sí misma la piloto al llegar a la meta de Haïl.

La etapa más dura hasta la fecha tras dos días que pusieron al límite tanto a máquinas como a pilotos sitúa ahora a Gutiérrez en el puesto 13 de la clasificación general a seis minutos por detrás de Loeb (8º) y casi siete de Moraes (7º), muy lejos, a cerca de 21’ de Al-Attiyah, que es segundo . The Dacia Sandriders, con todos sus pilotos todavía en carrera, continúa como uno de los equipos más regulares del rally.

La jornada vio cómo Nani Roma (Ford) cruzó primero la meta, aunque una penalización por exceso de velocidad lo relegó al segundo puesto, en favor de su compañero Mitch Guthrie.

En la general, Nasser Al-Attiyah sigue liderando al equipo Dacia con su segunda posición, mientras Lucas Moraes, Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez mantienen al conjunto dentro de la lucha por los primeros puestos.

La sexta etapa, que se disputará entre Haïl y Riad, pone punto y final de la primera semana de competición antes del día de descanso. Será la jornada más extensa del Dakar 2026, con 589 kilómetros de enlace y 331 de especial cronometrada en la que los equipos tendrán que atravesar las extensas dunas del sector de Qassim.

Con tiempo para reparaciones y descansar, los pilotos tendrán la tentación de recuperar el terreno perdido o consolidar sus ventajas, pero habrán de tener en cuenta que esta etapa de tanto recorrido servirá también para medir el desgaste acumulado de las mecánicas y del personal antes de preparar el asalto final en la segunda mitad del rally Dakar.