Regreso agridulce del Mirandés a Anduva

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El regreso del Mirandés a Anduva estuvo cargado de simbolismo, ilusión y también de frustración. El conjunto rojillo firmó tablas ante el Almería (2-2) en un partido vibrante, marcado por el brillante debut de Javi Hernández y por un desenlace que volvió a castigar en exceso a un equipo que hizo méritos para algo más. Dos veces se adelantó el Mirandés y dos veces vio cómo el rival neutralizaba su ventaja, la última ya en el tramo decisivo y desde el punto de penalti.

El guion del encuentro se rompió pronto. El Mirandés, sin necesidad de acumular llegadas, fue certero en su primera aproximación peligrosa. Javi Hernández, recién aterrizado y con descaro de veterano, se movió con inteligencia dentro del área y aprovechó un centro de Novoa desde la derecha y la pasividad defensiva del Almería para batir a Andrés Fernández. Un gol que desató la euforia en Anduva y confirmó que el estreno del mediocentro cedido por el Espanyol no iba a ser uno más.

El tanto obligó al Almería a adelantar líneas. El equipo de Rubi empezó a asumir el mando del balón y a buscar profundidad, con Arribas y Embarba como principales focos de peligro. Leo Baptistao rozó el empate con un disparo que se marchó al lateral de la red y Centelles lo intentó desde fuera del área, pero se topó con la firmeza de Juan Gutiérrez. El Mirandés, bien ordenado, resistía sin pasar excesivos apuros.

Antes del descanso, Javi Hernández volvió a asomar como amenaza. El catalán cazó un centro de Medrano y armó una volea que ya se cantaba como gol, pero un defensor andaluz apareció de forma providencial para evitar el segundo. Fue el último aviso antes del empate visitante. Un centro de Arribas, cargado de veneno, se estrelló en el poste derecho y el rechace quedó muerto para que Álex Muñoz, llegando desde atrás, igualara el choque a placer. Un golpe duro para los rojillos justo antes del intermedio.

Lejos de acusar el mazazo, el Mirandés salió tras el descanso con una marcha más. Los de Galván fueron valientes, buscaron el área rival y volvieron a poner en aprietos al Almería. Carlos Fernández obligó a Andrés Fernández a lucirse tras un cabezazo en una falta lateral botada por Javi Hernández, y El Jebari desbordó por banda derecha en una acción cuyo centro no encontró rematador por centímetros.

El premio a la insistencia llegó pasada la hora de juego y volvió a tener el mismo protagonista. Javi Hernández se fabricó espacio en la frontal y dibujó un disparo con rosca, ajustado al palo largo, imposible para el guardameta almeriense. Golazo y delirio en Anduva. El Mirandés se adelantaba de nuevo y el debutante firmaba un estreno de matrícula de honor.

Con el 2-1, el Almería se volcó en busca del empate. Ahí emergió la figura de Nikic, decisivo para sostener al Mirandés durante muchos minutos. El meta montenegrino frustró las ocasiones de Arribas y Embarba con intervenciones de gran nivel y mantuvo con vida a los rojillos cuando el empuje visitante parecía definitivo.

Sin embargo, el desenlace volvió a ser cruel. En las postrimerías del encuentro, Marí cometió un penalti evitable sobre Arribas. El propio atacante asumió la responsabilidad y no falló desde los once metros para establecer el definitivo 2-2. En los minutos finales, ambos equipos buscaron el triunfo con más corazón que claridad, pero el marcador ya no se movió.

El empate deja sensaciones encontradas en el Mirandés. El equipo sigue colista, pero encontró motivos para creer en Anduva, especialmente en la figura de Javi Hernández, llamado a ser un futbolista diferencial. Para el Almería, el punto sabe a insuficiente, ya que desaprovecha una ocasión clara de acercarse a los puestos de ascenso directo. Anduva volvió a vibrar, pero el regreso se cerró con ese regusto amargo que dejan los partidos en los que se escapa algo más que dos puntos.

CD MIRANDÉS - UD ALMERÍA, 2-2

CD Mirandés: Nikic; Hugo Novoa (Cabello, 86´), Juan Gutiérrez, Fernando, Iker Córdoba, El Jebari (Tamarit, 75´), Pablo Pérez, Bauzà, Javi Hernández (Suárez, 66´), Thiago Helguera y Carlos Fernández (Marí, 75´).

UD Almería: Andrés; Centelles (Perovic, 79´), Monte, Chirino (Horta, 70´), Muñoz, Arribas, Dzodic (Puigmal, 70´), Baba, Embarba, Baptistao (Luna Marcos, 70´) y Thalys.

GOLES: 1-0, 9´: Javi Hernández, 1-1, 35´: Alex Muñoz, 2-1, 59´: Javi Hernández, 2-2, 85´: Sergio Arribas

ÁRBITRO: Daniel Palencia Caballero. Tarjetas amarillas a Alex Muñoz, Carlos Fernández, Álex Suárez, Thiago Helguera, Sergio Arribas y Fernando.

CAMPO: Anduva.