El Recoletas Burgos Caja Rural sigue como líder indiscutible

El Recoletas Burgos Caja Rural se mantiene como líder de la División de Honor masculina con 26 puntos tras arrollar en el campo San Amara al Barça Rugby por 56-8. Los locales dieron un recital ofensivo tras anotar ocho ensayos y con un Santiago Mansilla que fue el verdugo de su anterior equipo anotando las ocho transformaciones. Al descanso se llegó con ventaja burgalesa de 21-8.

El encuentro arrancó en una fase inicial de igualdad, con dos equipos luchando por hacerse con el dominio territorial. Pero la delantera burgalesa comenzó a imponer su ley y a jugar más en campo rival. Los locales empezaron a jugar más en la línea de 22 y amenazó el territorio rival con sus incursiones ofensivas. Los burgaleses, con su poderosa delantera, empezó a ganar las ´maul´ y en una de ellas consiguieron jugar el balón a la mano y Boronat consiguió romper por el lado izquierdo del ataque y colocar el ovalado dentro de la zona de marca logrando el primer ensayo para los gualdinegros. El argentino Santiago Mansilla, que se reencontró con su exequipo, consiguió convertir la patada a palos y colocar dos puntos más, que pusieron el 7-0 de salida a los 9 minutos de juego. El conjunto barcelonés se supo sobreponer a este primer mazazo y empezó a jugar más en campo rival. Su delantera empujó mucho en la línea de 22, consiguiendo finalmente anotar un trabajado ensayo por el costado derecho anotado por Gastón Vía. Sin embargo, Carpentier falló su primera transformación al estar muy escorado, desviándose el ovalado de la trayectoria entre los tres palos. El marcador quedó en 7-5 a los 17 minutos. Sin embargo, los de José Basso supo reaccionar y de nuevo merodeó con asiduidad el territorio rival.

En uno de sus ataques, Sacovechi consiguió romper por el medio y logró una perfecta aisstencia para Rascón, que irrumpió por el medio y consiguió escaparse por velocidad, logrando el segundo ensayo del Aparejadores. Al ´Bichito´ Mansilla le quedó una patada fácil centrada para anotar una transformación, que aumentó la ventaja de su equipo a 14-5 a los 20 minutos de la primera parte.

Los barceloneses intentaron reaccionar, peor se encontraron con una sólida defensa local, que frenó las embestidas ofensivas de su rival, que, sin embargo, consiguió acortar distancias, gracias a un puntapié de castigo convertido por Carpentier, que puso el 14-8 a los 21 minutos de juego.El Recoletas Burgos no quiso sorpresas y siguió torpedeando la línea defensiva del Barça Rugby. La ventaja local aumentó después de que el ovalado quedara suelto y Sorreluz lo recogiera para ceder a Rocaríes, quien dio una perfecta asistencia para Rascón, quien volvió a escaparse por el centro y poner el ovalado dentro de la zona de marcas. Mansilla lo tuvo fácil para convertir la transformación y dejar el marcador en 21-8, resultado con el que se llegó al descanso.

Tras la reanudación, el Recoletas Burgos dio un festival de rugby, ya que estuvo muy sólido en tareas defensivas, sin permitir que los catalanes anotaran ningún punto, y, además, se mostró implacable en el apartado ofensivo. Boronat, como al inicio del partido, amplió la ventaja local con un ensayo y la posterior conversión entre palos de Mansilla, colocando el 28-88 en el arranque del segundo periodo. A este ensayo se unieron cuatro más, el primero de Valentín Bustos (50´) y los posteriores ensayos de Sorreluz (63´), Facundo López (73´) y ya con el tiempo cumplido Snyman. Todos ellos se produjeron cerca de los tres palos, lo que hizo que para Santiago Mansilla fuera relativamente cómodo anotar las otras cuatro patadas, que rubricaron un aplastante triunfo para los gualdinegros, que siguen al frente de la clasificación.

RECOLETAS BURGOS-CAJA RURAL - BARÇA RUGBY, 56-8

Recoletas Burgos-Caja Rural: Vázquez, Agustín Gil, Aduriz, Sacovechi, Snyman, Zumeta, Culubret, Boronat, Rocaríes, Santiago Mansilla, Sorreluz, Guille Mateu, Rascón, Lander Gómez y Casteglioni. También jugaron: Adrián García, Bustos, Alvizo, Iñaki Mateu, Facundo López, Wagenaar, Tortola, Sánchez.

Barça Rugby: Tlashadze, Gastón Vía, Sergio Ramiro, Zas, Gerson Ortiz, Mrabet, Joel García, Yan Mota, Pablo Pérez, Carpentier, Facundo Romano, Marcel Peña, Marius Martí, Maldonado y Bonell. También jugaron: Manzorro, Alifa, Bermejo, Turiashvili, Cebrián, Cintas, Artigas, Tuttae

MARCADOR: 7-0 (8´-9´) Ensayo de Boronat y transformación de Santiago Mansilla. 7-5 (17´) Ensayo de Gastón Vía. 14-5 (19´-20´). Ensayo de Rascón y transformación de Santiago Mansilla. 14-8 (21´) Puntapié de castigo de Carpentier. 21-8 (27´-28´) Ensayo de Rascón y transformación de Santiago Mansilla. -descanso-. 28-8 (41´-42´) Ensayo de Boronat y transformación de Santiago Mansilla. 35-8 (50´-51´) Ensayo de Valentín Bustos y transformación de Santiago Mansilla. 42-8 (63´-64´) Ensayo de Sorreluz y transformación de Santiago Mansilla. 49-8 (73´-74´) Ensayo de Facundo López y transformación de Santiago Mansilla. 56-8 (80´+) Ensayo de Snyman y transformación de Santiago Mansilla.

ÁRBITROS: Alfonso Mirat Serván, Carlos López Benezet y José Tomás Del Río Blázquez.

Tarjetas: No hubo..

CAMPO: San Amaro.