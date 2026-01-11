El Recoletas Salud San Pablo Burgos deja escapar la victoria ante el Joventut

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Salud San Pablo Burgos cayó ante el Joventut de Badalona en un encuentro muy disputado, pero en el que los de Porfirio Fisac, que acabó descalificado al mismo tiempo que el entrenador visitante, Dani Miret, acabaron pagando sus propios errores, sobre todo en la recta final, en la que fallaron hasta cinco ocasiones para haber empatado al menos el partido.

Recoletas Salud San Pablo Burgos salió más enchufado a la pista, con Corbalán y Meindl muy enchufados en ataque y la defensa rayando a un gran nivel, provocando las pérdidas de balón y los fallos en el lanzamiento de un Joventut de Badalona que sufría y veía como los burgaleses les doblaban en el marcador en apenas 4 minutos de juego, lo que obligaba al técnico visitante a pedir su primer y tiempo muerto (14-7). Cambiaba a los cinco jugadores en pista el entrenador de la Penya, y el partido cambiaba de decoración. A partir de ahí los de Badalona fueron creciendo poco a poco, primero haciéndose fuertes en defensa para cortar de raíz las penetraciones del equipo local, y luego calmando nervios en ataque, buscando con más calma las mejores opciones para no permitir al rival salir al contraataque. Con todo, los catalanes iban poco a poco recortando distancias y a 3´26 para el final del primer cuarto Kraag, de tres, culminaba un parcial de 1-7 que colocaba a los suyos a solo un punto del rival (15-14).

No reaccionaban los de Porfirio Fisac pese a los tiempos muertos y las rotaciones, y el Joventut de Badalona seguía subiendo el nivel y mantenía el control del partido, escapándose hasta los 5 puntos de ventaja al final del primer cuarto (19-24). No quedó ahí la cosa y en el inicio del segundo cuarto la Penya continuó hostigando al conjunto burgalés. Los locales no conseguían sacudirse la presión y los de Badalona tardaron menos de un minuto en escaparse hasta los 10 puntos de diferencia (19-29). Parece que eso sí marcó un punto de inflexión en el encuentro e hizo reaccionar a Recoletas Salud San Pablo Burgos. Los de Porfirio Fisac conseguían por fin subir una marcha más en la intensidad de su juego y volvían a generarle muchos problemas al ataque de los catalanes, lo que les permitió salir a la contra y firmar un parcial de 5-0 para meterse en el partido (23-29, minuto 12). El partido se jugaba a hora a pequeñas rachas y, si Hunt lanzaba a los visitantes hasta el 27-35, los burgaleses, con una buena lectura de juego, conseguían reducir hasta el 32-35 a 4´20 para el descanso. Sin embargo, lo que no conseguían los locales era frenar a Hunt que desde el inicio del partido había sido la estrella de los suyos y estaba en todas partes, pero que en esta recta final del segundo cuarto se hizo aún más presente, permitiendo al Joventut de Badalona mantenerse por delante en el marcador pese a todos los esfuerzos de un Recoletas Salud San Pablo Burgos que había logrado igualar el partido a 42 puntos (minuto 18), pero que veía como el estadounidense, que se fue al descanso con 23 puntos en su haber, seguía aguándole la fiesta y colocaba el 48-52 al final del cuarto.

Pero le sentó bien el descanso al cuadro de Porfirio Fisac. Apretaban los burgaleses, tanto en ataque como en defensa y forzaban de nuevo las pérdidas de su rival, castigando cada error de la Penya para firmar un parcial de 12-0, con Neto y Happ muy enchufados ahora, que les colocaba con 8 puntos de renta en el marcador en poco más de dos minutos y medio (60-52). Movía ficha el técnico de los visitantes y la entrada de Tomic y la dirección de Ricky Rubio cambiaron por completo la cara del equipo de Badalona, que con un recital del croata conseguía darle la vuelta de nuevo al marcador (60-61). Mientras, Happ y Jhivvan Jackson mantenían a los burgaleses en la pelea. La igualdad era máxima ahora y aunque los visitantes se adelantaban una y otra vez, los locales no les dejaban abrir brecha e incluso conseguían colocarse por delante en el minuto 28 con un triple de Jackson (73-70). Aunque esa fue la última vez que los burgaleses verían aro antes del final del cuarto mientras que Tomic y Ruzic anotaban para la Penya y ponían el 73-74.

Todo iba a decidirse en los últimos diez minutos y ahí, tras un breve intercambio inicial de canastas, eran los de Badalona quienes conseguían marcar las primeras diferencias. Hunt seguía con su festival particular al que se unía ahora Kraag para castigar los errores del cuadro burgalés y colocar el 76-82. Le tocaba remar de nuevo contracorriente al equipo de Fisac, que peleó con uñas y dientes y consiguió hacer de nuevo la goma en varias ocasiones, manteniéndose con vida (86-89, minuto 36). Pero volvía a distanciarse el equipo visitante (89-91). El partido estaba muy caliente y el técnico local y el visitante tenían que abandonar la pista a 2´39 para el final al ver ambos la segunda técnica.

No bajaba los brazos el cuadro local y Samuels ponía a los suyos de nuevo a dos de distancia (89-91). Una diferencia de dos puntos con la que se llegaba a los últimos 30 segundos. Una renta que los visitantes supieron mantener hasta el pitido final pese a que Recoletas Salud San Pablo Burgos lo intentó todo. Sin embargo, fallaron demasiado los locales en esta recta final, incluidos dos triples de Meindl, y no pudieron remontar.

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - JOVENTUT BADALONA, 95-98

Recoletas Salud San Pablo Burgos: Samuels (10), Corbalán (19), Neto (14), Meindl (9), Fischer (2). También jugaron: Nzosa (4), Gidmundsson, Rubio (2), Almazán, Happ (19), Jackson (16).

Joventut Badalona: Ricky Rubio (4), Dekker (3), Allen (2), Hunt (35), Birgander. También jugaron: Drell (1), Kraag (13), Vives (8), Ruzic (4), Tomic (24), Hanga (4).

PARCIALES

Primer Cuarto: 19-24

Segundo Cuarto: 29-28 (48-52)

Tercer Cuarto: 25-22 (73-74)

Cuarto Cuarto: 22-24

ÁRBITROS: Francisco Araña, Alfonso Olivares y Ariadna Chueca.

ELIMINADOS: Nzosa, Happ; Kraag.

PABELLÓN: Coliseum Burgos. 9.206 espectadores.