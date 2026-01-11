Cristina Gutiérrez consolida su progresión en la séptima etapa del Dakar 2026 en el Top 15 de la general

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno han completado este domingo la séptima etapa del Rally Dakar 2026, primera tras la jornada de descanso, con un recorrido total de 877 kilómetros, de los cuales 459 fueron cronometrados, entre Riad y Wadi Ad-Dawasir.

La prueba suponía un importante punto de inflexión mental y deportivo tras el día de descanso. Con casi 900 kilómetros por delante, la capacidad de concentración volvió a ser determinante en una jornada de pistas arenosas y rápidas, salpicadas de vegetación y con largas secciones de enlace que pusieron a prueba la resistencia física y mental de todos los competidores.

Al inicio de esta etapa, los participantes habían completado ya el 46 % del recorrido total del Dakar 2026, alcanzando además el ecuador real de los tramos cronometrados en el kilómetro 144 de la especial de hoy.

Una etapa muy larga marcada por la gestión y la constancia

La séptima etapa estuvo condicionada por la distancia y por diversos contratiempos mecánicos. Cristina Gutiérrez tuvo que gestionar problemas de frenos durante prácticamente toda la especial, además de sufrir un pinchazo en la parte final, lo que le hizo perder algunos minutos en un día ya de por sí muy exigente.

A pesar de ello, la piloto burgalesa mantuvo la calma, gestionó el ritmo con inteligencia y logró completar la etapa en 20.ª posición, un resultado que le permite situarse ahora 14.ª, a 39:34 del liderato, y a poco más de diez minutos del top 10.

Cristina Gutiérrez valoraba así la jornada al término de la especial: “Ha sido una etapa muy larga, la segunda más larga de todo el Dakar, y mañana será aún más larga. Ha sido incómoda porque hemos tenido problemas con los frenos durante toda la especial y un pinchazo al final, pero en general estoy contenta. El equipo lo está haciendo muy bien y nosotros seguimos empujando. Vamos a seguir apretando a tope esta segunda semana”, valoraba Cristina Gutiérrez al término de la jornada.

La general se aprieta en el inicio de la recta final del Dakar 2026

Tras la séptima etapa, la lucha por la clasificación general se intensifica. Nasser Al-Attiyah mantiene el liderato al volante de su Dacia, aunque la pelea por el podio se ha reordenado por completo. Mattias Ekström asciende a la segunda posición, mientras que Nani Roma se coloca tercero, convirtiéndose en el mejor español en la general.

Por su parte, Carlos Sainz cierra el top 5 y mantiene opciones de remontada gracias a una posición de salida favorable de cara a la siguiente etapa. La presencia de varios pilotos españoles y grandes favoritos internacionales mantiene intacta la emoción en esta segunda mitad del rally.

Cristina Gutiérrez continúa demostrando regularidad y solidez en su Dakar 2026, manteniéndose firmemente instalada en el Top 15 y afrontando con ambición una segunda semana decisiva.

La octava etapa será la especial más larga del Dakar 2026, con 236 km de enlace y 481 km cronometrados, en un recorrido circular con salida y llegada en Wadi Ad-Dawasir, una región que el rally no visitaba desde 2022.

Será una jornada muy completa, con mesetas fuera de pista, cañones, vegetación y constantes cambios de rumbo, diseñada para pilotos polivalentes y con gran capacidad de adaptación. Una de las etapas clave de esta edición, en la que la gestión volverá a ser tan importante como la velocidad.