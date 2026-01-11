El Recoletas Burgos Caja Rural vuelve a disfrutar en la liga

Imagen del partido entre el Recoletas Burgos Caja Rural y el Barça Rugby.TOMAS ALONSO

El Correo de Burgos | El Mundo Burgos

El Recoletas Burgos Caja Rural dejó atrás la decepción de la eliminación de la Copa del Rey con una contundente victoria ante el Barça Rugby que lo mantiene en lo más alto de la clasificación.