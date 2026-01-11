El emocionante partido (en imágenes) entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y Joventut

El Recoletas Salud San Pablo Burgos estuvo cerca de lograr una nueva victoria en un vibrante partido ante el Joventut de Badalona. Los de Fiscac fueron víctimas de sus propios errores y acabaron cediendo en el Coliseum.

Antes del partido, el Coliseum homenajeó al exjugador Álex Barrera con la retirada de su camiseta.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria

Imagen del partido entre el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Joventut.SANTI OTERO El San Pablo se queda a las puertas de la victoria