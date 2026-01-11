Los burgaleses Dani Arce y Lidia Campo se proclaman vencedores del XXXVIII Cross Ciudad de Valladolid

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Los burgaleses Lidia Campo y Dani Arce fueron los vencedores absolutos de la edición número 38 del Cross Ciudad de Valladolid, donde se dieron cita cerca de 1.500 participante y donde se disputó también el Campeonato Autonómico de campo a través, según informa la Federación de Atletismo de Castilla y León.

La jornada comenzó a las 10.30 horas con la categoría sub-16 y se prolongó hasta pasadas las 14.00 horas, con los sub-20. A las 13.00 horas comenzó la primera prueba absoluta, la femenina sub 23 con una distancia de 8.000 metros, que ganó la burgalesa Lidia Campo superando a la manchega del Vicky Foods Athletics, Queralt Criado y la madrileña de la Diputación de Valencia, Jimena Blanco, era tercera y la primera en categoría sub-23. El campeonato autonómico fue para la vallisoletana María Viciosa, seguida de la segoviana del Vicky Foods Athletics, Marina Muñoz, y la burgalesa del Image FDR, Alba Sorrigueta.

En la carrera absoluta masculina, Daniel Arce, que apenas 12 horas antes regresó de Kenia después de participar en una concentración, aprovechó para superar en los metros finales a otro ilustre como es el segoviano Javi Guerra. El tercer puesto fue para el atleta de Guadalajara, Younes Kniya, que llegaba a Valladolid buscando los puntos que le permitieran hacerse con el triunfo en el trofeo Adoc, mientras que podio regional, tras Arce y Guerra, era completado por el soriano Hugo de Miguel.

En cuanto al resto de carreras, un total de 10 a lo largo de toda la mañana, el segoviano Alejandro Domingo se impuso en la categoría sub-20 que cerraba la jornada, seguido del soriano Beltrán Flores (At. Soria) y del salmantino Álvaro González (At. Salamanca). En mujeres ganó la salmantina Sandra Domínguez (VelSalamanca), seguida de dos atletas del Vicky Foods Athletics, Amanda García e Irene Redondo. Por equipos, los dos títulos fueron para este club vallisoletano.

Por lo que respecta a los sub-16, triunfo y título regional para el representante de la Universidad de Burgos, Iker Ortuño, superando a tres atletas del Vicky Foods Athletics, con el burgalés Mateo Delgado y el palentino Javier San Vicente completando el podio. VelSalamanca repitió victoria en los clubes masculinos sub-14, con la victoria individual para el burgalés Rodrigo García, con el salmantino Juan Pablo Iglesias y el burgalés Miguel Delgado completando el podio regional. En mujeres ganó la burgalesa Leire González.

Por último, en la categoría sub-12, triunfo del soriano Adrián Soriano (At. Soria), seguido de los burgaleses Mikel Etxebarría e Izan Moral (Aranda). Por clubes ganó CD AMA. Y en chicas, título para la salmantina del VelSalamanca, Paula González, con Daniela Merino (UBU) y Carlota Alvaro (Aranda), completando el podio.