Así ha sido (en imágenes) la derrota del Grupo Ureta Tizona Burgos

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y Menorca.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Ureta Tizona Burgos se desmoronó en el tercer cuarto ante Menorca y no se pudo recuperar después de haber hecho una buena primera mitad de partido. Los de Juste cayeron en casa ante Menorca y no consiguen salir de la dinámica de derrotas.