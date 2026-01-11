El Correo de Burgos

Así ha sido (en imágenes) la derrota del Grupo Ureta Tizona Burgos

Un mal tercer cuarto condena al equipo de Jordi Juste ante Menorca

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y Menorca.SANTI OTERO

El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

El Grupo Ureta Tizona Burgos se desmoronó en el tercer cuarto ante Menorca y no se pudo recuperar después de haber hecho una buena primera mitad de partido. Los de Juste cayeron en casa ante Menorca y no consiguen salir de la dinámica de derrotas. 

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.

Imagen del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Menorca.SANTI OTERO

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

Imagen de aficionados durante el partido.

Imagen de aficionados durante el partido.SANTI OTERO

