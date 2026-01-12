El Burgos Burpellet BH ultima sus preparativos para 2026 en Benalmádena

El arandino Mario Aparicio volverá a ser uno de los pilares del equipo en 2026.Luis Angel Gomez / SprintCyclingAgency

La plantilla del Burgos Burpellet BH se desplazará este miércoles hasta el sur de España para realizar su última concentración de pretemporada en la malagueña localidad de Benalmádena. Ciclistas y staff técnico del equipo morado trabajarán durante una semana en el Spirit Hotel Benalmádena Beach, perfilando los últimos detalles de cara a una temporada 2026 que arrancará la semana siguiente con dos frentes competitivos en España y la India. De hecho, seis de los corredores morados no participarán en la concentración, puesto que iniciarán unos días después su primera carrera del año, el Pune Grand Tour.

Ciclistas, directores deportivos, preparadores físicos, mecánicos o auxiliares trabajarán de forma conjunta entre el miércoles 14 y el miércoles 21 de enero en un entorno inmejorable, que combina buen clima en la temporada invernal y una orografía que se adapta tanto a los velocistas, como a los escaladores. Durante estas jornadas se combinarán entrenamientos grupales específicos, pruebas de material, charlas técnicas, actividades con patrocinadores y sesiones fotográficas.

A Benalmádena acudirán 17 de los 24 ciclistas que integrarán la plantilla del Burgos Burpellet BH en 2026: José Manuel Díaz, Ander Okamika, Daniel Cavia, Sergio Chumil, Carlos García Pierna, Hugo de la Calle, Tomoya Koyama, Vojtech Kmínek, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Eric Fagúndez, Mario Aparicio, Rodrigo Álvarez y los nuevos fichajes Jesús Herrada, Martín Rey, César Macías y Lorenzo Quartucci.

No estará presente Josh Burnett, que continúa su proceso de recuperación tras la caída sufrida en octubre en Langkawi, donde se fracturó el brazo. El neozelandés evoluciona favorablemente y se espera que pueda volver a competir en los campeonatos nacionales del mes de febrero. Tampoco se unirán a sus compañeros los seis ciclistas que estrenarán la temporada para el Burgos Burpellet BH en el Pune Grand Tour (2.2 UCI), nueva carrera en la India que comenzará el próximo lunes 19.

En lo que respecta a la temporada en Europa, esta concentración en Benalmádena conectará directamente con las primeras carreras en España. El equipo burgalés se trasladará la próxima semana hasta la costa mediterránea para competir en la Clàssica Camp de Morvedre, el viernes 23; la Ruta de la Cerámica - Gran Premio Castellón, el sábado 24; y la Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València, el domingo 25.