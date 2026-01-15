Cristina Gutiérrez completa la etapa 11 de la Dakar 2026 y se mantiene decimotercera en la general

La piloto burgalesa y Pablo Moreno completaron la undécima etapa en 18ª posición tras una jornada muy rápida, marcada por el polvo y la dificultad para adelantar.ECB

La piloto burgalesa Cristina Gutiérrez y su compañero Pablo Moreno Huete completaron este jueves la etapa 11 del Rally Dakar 2026, firmando una decimoctava posición, que les permite seguir avanzando con paso firme hacia el desenlace del rally. En la general, la burgalesa se mantiene en decimotercera posición.

El día estuvo marcado por un itinerario de 882 kilómetros, con 346 cronometrados, en el que la velocidad media fue elevada desde el inicio. Aunque los terrenos no presentaron grandes dificultades técnicas, la organización ya había advertido del riesgo de navegación por la abundancia de cruces y bifurcaciones, un factor que, unido al cansancio acumulado, convirtió la etapa en un auténtico ejercicio de lucidez.

La salida desde la 36ª posición condicionó de manera decisiva la carrera de Cristina Gutiérrez. Con un ritmo muy alto desde los primeros kilómetros y numerosos coches por delante, la tripulación española se vio obligada a rodar durante gran parte de la especial atrapada en polvo, con pocas opciones reales de adelantar dentro del rango del Sentinel.

“La etapa era súper rápida y salir tan atrás lo hace todo mucho más complicado. Cuando alcanzábamos a otros coches, no siempre se apartaban y perdimos bastante tiempo en el polvo. Aun así, empujé todo lo que pude y terminar 18ª no está mal”, explicaba la piloto burgalesa tras cruzar la meta.

Lejos de asumir riesgos innecesarios, Cristina apostó por una conducción sólida, cuidando el coche en las zonas pedregosas y apretando en los tramos más rápidos, con el objetivo de llegar a meta sin errores en una etapa tan larga como exigente.

Sensaciones recuperadas

Tras el duro accidente sufrido el día anterior, la Etapa 11 sirvió también para recuperar confianza y sensaciones al volante. En ese sentido, la piloto española se mostró satisfecha con el rendimiento y optimista de cara a las dos últimas jornadas: “Nos ha penalizado mucho la posición de salida y hemos pasado demasiado tiempo en el polvo, incluso con algún piloto que no se ha apartado. Es parte del juego cuando sales tan atrás, pero estamos contentos de volver a sentirnos bien en el coche. Quedan dos días y vamos a seguir empujando”, explicó.

Con este resultado, Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno se mantienen 13º en la clasificación general, a menos de hora y media del liderato y con el Top 10 cada vez más cerca en un Dakar que sigue cobrando víctimas entre los favoritos.

La Etapa 12 del Rally Dakar 2026 llevará a los pilotos de Al Henakiyah a Yanbu, con 311 kilómetros de especial y 409 de enlace. El recorrido combinará pistas rápidas con tramos más estrechos y técnicos, pasos por ríos y las últimas dunas de esta edición. A pesar de las diferencias en cabeza, el Dakar encara su tramo final con margen para sorpresas, donde cualquier error puede ser decisivo tanto en la lucha por el podio como en la pelea por el Top 10.