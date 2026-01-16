Lima retorna al Coliseum y Dani Díez pasa por quirófano

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Salud San Pablo Burgos incorpora movimientos en su plantilla en vísperas de la jornada que le enfrentará este domingo al Barça y anuncia el retorno al equipo de Augusto Lima y la baja temporal de Dani Díez, que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente por molestias en el pie izquierdo. Dos variaciones en el roster que impactan directamente en la rotación del equipo burgalés en esta fase de la temporada de Liga Endesa, en la que se encuentra en plena lucha por la permanencia y tras enderezar el rumbo en las últimas jornadas.

El regreso de Lima, un jugador muy querido y apreciado entre la afición por su implicación y aportación emocional a la plantilla y la grada, supone el refuerzo del juego interior con un perfil ya conocido en el Coliseum. El pívot hispano-brasileño, de 2,09 metros, vivirá su segunda etapa en el club, al que ya defendió en las temporadas 2018/19 y 2019/20.

En aquella primera experiencia, contribuyó a mantener al equipo en la máxima categoría y participó en la histórica Fase Final de Valencia, en un curso marcado por la pandemia en el que el conjunto del Coliseum alcanzó las semifinales de la Liga Endesa. Formado en la cantera de Unicaja, Lima ha acumulado experiencia tanto en el baloncesto nacional , habiendo militado en equpos como Granada, Murcia, Real Madrid y Málaga así como en ligas internacionales, entre ellas las de Lituania, Turquía, China y Croacia. Gus Lima retorna al Coliseum procedente del Leyma Coruña, donde ha completado su último curso antes de volver a vestir la camiseta del San Pablo Burgos para apuntalar la pintura y aportar veteranía en una plantilla que pelea por mantenerse en la ACB.

En paralelo a esta incorporación, el San Pablo ha confirmado la operación de Dani Díez en Madrid para tratar los problemas que arrastraba desde hace un mes en la fascia del pie izquierdo. Tras un tratamiento conservador que no dio los resultados esperados, tanto el jugador como el club decidieron optar por la intervención quirúrgica que tuvo lugar este viernes en Madrid. El club indica que la evolución de su recuperación será la que marque los plazos de su regreso a la competición.