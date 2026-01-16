Cristina Gutiérrez completa la penúltima etapa del Dakar y mantiene el pulso por el 'top 10'

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Rally Dakar vivió hoy su Etapa 12, penúltima de la edición 2026, con un recorrido largo y variado entre Al Henakiyah y Yanbu, en el que Cristina Gutiérrez y su copiloto Pablo Moreno Huete finalizaron en duodécima posición, un resultado que les permitió conservar ese mismo puesto en la clasificación general.

La etapa contó con 720 kilómetros totales, más de 400 cronometrados, y combinó pistas rápidas, tramos técnicos, cauces secos y un final con pequeñas dunas, en una jornada que exigió una conducción precisa y una gestión cuidadosa del ritmo y de la mecánica.

Gutiérrez afrontó la especial con un planteamiento conservador, priorizando la fiabilidad y la gestión de neumáticos en un terreno propenso a los pinchazos. Tras cruzar la meta, la piloto explicó que se trató de “una etapa limpia”, en la que el objetivo fue evitar errores y completar el recorrido sin contratiempos, en una jornada clave antes del desenlace del rally.

El resultado refuerza la regularidad de la dupla Gutiérrez–Moreno en una edición especialmente exigente, en la que la consistencia resultó determinante para mantenerse en posiciones competitivas de la general.

En cabeza, la etapa volvió a confirmar el dominio de Nasser Al-Attiyah, que se impuso en la especial y reforzó su liderato rumbo a un posible sexto Touareg. El catarí alcanzó además su victoria número 50 en el Dakar, igualando el récord histórico de Ari Vatanen y Stéphane Peterhansel.

Tras la Etapa 12, Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno mantienen la duodécima posición de la general, a cerca de hora y media del liderato, con la última etapa aún por disputarse. La Etapa 13, que cerrará el Dakar 2026, combinará un primer tramo de montaña con pistas de grava y un último sector cronometrado de 105 kilómetros con final en el vivac de Yanbu, donde quedará decidida la clasificación final.