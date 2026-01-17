Cristina hace historia al acabar el Dakar 2026 en el puesto 11

Cristina Gutiérrez celebra en meta junto al equipo Dacia tras cerrar el Dakar más completo de su carrera.PAVOL TOMASKIN

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Cristina Gutiérrez ha logrado su confirmación como piloto en la categoría reina del rally Dakar tras hacer historia al cruzar la meta final en décima posición tras una especial final rápida y técnica alrededor de Yanbu que le permitió encabalgarse en la undécima plaza de la clasificación absoluta. La piloto burgalesa ha cerrado así su mejor participación en la categoría Ultimate, la máxima del rally raid, con una posición absoluta que marca un antes y un después en su carrera, ya que ninguna mujer había alcanzado un resultado similar en coches desde 2005, cuando la mítica piloto alemana Jutta Kleinschmidt terminó en el puesto 12.

La clasificación final del Dakar 2026 refleja el punto de madurez en el que se encuentra Cristina Gutiérrez, capaz de mantenerse durante dos semanas en ritmo de cabeza, asumir riesgos cuando tocaba y gestionar etapas decisivas siempre pendiente de su labor en el equipo Dacia Sandriders, el mismo que ha ganado esta edición con Nasser Al-Attiyah al volante, y en el que ha tenido un papel relevante en un proyecto de grandes estrellas como Sébastien Loeb, el vencedor Nasser Al-Attiyah y Lucas Moraes que ha logrado imponerse en solo su segundo año en la categoría reina.

Cristina Gutiérrez ha formado parte del equipo ganador desde que se marcó el reto de hacerse con el deseado Touareg y tras el difícil Dakar del 2025 para la burgalesa su vinculación con el equipo no ha hecho sino crecer.

«Somos una familia. Todo el trabajo de estos dos años nos ha traído hasta aquí. Nos sentimos parte de esta victoria», aseguró la burgalesa tras cruzar la última línea de meta junto a su copiloto, Pablo Moreno, después de completar la etapa final en décima posición.

La jornada de cierre, con 105 kilómetros cronometrados a orillas del mar Rojo, fue rápida y técnica, pero Cristina no cedió terreno y logró un resultado fruto de una trayectoria de fondo, sin cometer errores, con una regularidad envidiable y con la ventaja de que ha competido con libertad, a diferencia del año anterior, cuando su paso por el Dakar estuvo condicionado por órdenes de equipo.

Visto a posteriori, uno de los episodios que marcó su rally fue la décima etapa, en la que un vuelco a los pocos kilómetros de la salida dañó el vehículo y la dejó sin ruedas de repuesto y con la ventanilla rota. Pese a todo, terminó la jornada pero el gesto que más se valoró en el equipo francés fue el de la noche anterior cuando, al igual que hizo el año anterior, se sacrificó en favor de los líderes de Dacia y cedió piezas esenciales de su coche, incluidos manguitos de la dirección asistida, para que Sébastien Loeb pudiera reparar el suyo y seguir en carrera.

«Ha sido un año muy duro para el equipo. Después de momentos complicados, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este resultado. Esta victoria es para ellos», añadió la burgalesa.

El triunfo absoluto de Dacia en este Dakar, logrado apenas en el segundo año del proyecto, lleva también su firma. Desde sus inicios en motos hasta su victoria en T3 y su salto a Ultimate, la trayectoria de Cristina en el Dakar ha sido una progresión constante, pero en esta edición del Dakar ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad dentro de la élite del rally más famoso del mundo.

Su actuación la sitúa entre los nombres que cuentan en el automovilismo español e internacional por su logro al alcanzar esa posición histórica siguiendo los pasos de Jutta Kleinschmidt, por por la consistencia con la que ha competido, por el papel que ha asumido dentro de un equipo campeón y la manera en que ha entendido cómo se compite en ese rally.