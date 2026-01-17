Tizona cae en un final de infarto

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Grupo Ureta Tizona Burgos sigue sin levantar cabeza y en Cartagena sumó su cuarta derrota consecutiva. Una derrota que llegó más por deméritos burgaleses que por méritos del conjunto local y que acabó llegando después de tres prórrogas muy igualadas en las que los murcianos impusieron una férrea defensa. Antes de eso, durante el partido, los de Denís Pombar fueron siempre por delante en el marcador, con ventajas de hasta 18 puntos mediado el segundo cuarto o 16 en el inicio del último (49-65). Pero una y otra vez dieron vida al rival, que a la hora de la verdad fue más resolutivo.

Comenzó el partido con problemas para Grupo Ureta Tizona Burgos. Los de Denís Pombar no conseguían sacudirse la presión defensiva impuesta por un Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB que cerraba bien la zona y conseguía abortar los ataques de su rival para colocar, en el minuto 2, un preocupante 7-3. Apretaban también en defensa los burgaleses, consiguiendo, al menos, frenar el ataque de los locales mientras Seoane, con el segundo triple visitante, recortaba distancias (7-6). A partir de ahí, las defensas y los errores en ataque de uno y otro equipo marcaban el juego y el marcador no volvió a moverse hasta el minuto 6.

Lo conseguía Rivera, para los locales, aunque replicaba pronto Brown y Vilà conseguía sacar provecho de una pérdida de balón, local para provocar la falta y poner a los suyos por fin por delante en el marcador (9-10, minuto 6). Aún conseguía cartagena volver a colocarse por delante con un triple (12-9), pero a partir de ahí, el dominio fue absoluto de Grupo Ureta Tizona Burgos. El conjunto azulón apretó los dientes en defensa, ahogando por completo el ataque de su rival, mientras conseguía mantener la calma en sus ataques y forzar las personales de su rival para firmar un parcial de 0-13 que les permitía llegar al final del cuarto con un esperanzador 12-22.

Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB trató de rehacerse en el inicio del segundo cuarto, pero a su zona asfixiante respondía con un triple Jackson para dar aun más ventaja a los visitantes (12-25). Los de Burgos estaban sabiendo jugar con esa ventaja, defendiendo con uñas y dientes para no dar aire a su rival y tratando, sobre todo, de no cometer errores ni perder balones. Sin embargo, cuando parecía que los de Denís Pombar podían romper casi definitivamente el encuentro, aparecía Garuba en las filas locales para dar aire a los suyos. El conjunto de Cartagena conseguía rehacerse en defensa, cortando los ataques del cuadro burgalés, mientras se encomendaba al acierto arriba del alero, que firmaba seis puntos consecutivos para mantener con vida a los suyos (18-29, minuto 13).

Pedía tiempo muerto el técnico de grupo Ureta Tizona Burgos, que movía el banquillo y conseguía que los suyos recuperasen la intensidad defensiva y volviese a secar a su rival mientras Jofresa, con cinco puntos consecutivos, abría la brecha hasta los 16 puntos justo cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto (18-34). Parrado ponía el 18-36, pero a partir de ahí volvía a levantarse el conjunto local ante un Burgos que sufría una pájara y veía como el rival firmaba un parcial de 6-0 y recortaba distancias, obligando a Pombar a pedir un nuevo tiempo muerto a 3´17 para el descanso (24-36). Domenech y Garuba estaban siendo una pesadilla para los burgaleses, que no conseguían ahora frenarlos y veían cómo ponían el 29-36 en apenas un minuto. Aguantaba el tipo grupo Ureta Tizona Burgos en la recta final, para irse al descanso todavía con 10 puntos de renta (32-42).

Tras el descanso, volvían a apretar los locales de la mano de Domenech y Garuba (41-44), pero los burgaleses mantenían la calma, conseguían recomponer la defensa y volver a hacerse fuertes, presionando en toda la pista, para cortar de raíz la reacción local e ir creciendo de nuevo desde atrás. Así, poco a poco, volvían a irse hasta los diez puntos de ventaja, obligando al técnico local a pedir un tiempo muerto (41-51, minuto 24). Pero supieron los de Jordi Juste mantener la intensidad y no dar vida al rival, llegando incluso a elevar su ventaja hasta los 16 puntos con dos triples consecutivos (47-63, minuto 28). Una renta que mantuvieron casi intacta para llegar al cuarto decisivo con 14 puntos más que los locales (49-63).

Parecía que los de Pombar podían cerrar el partido con la primera canasta del último cuarto, que les llevaba hasta los 16 puntos de renta (49-65). Pero ahí se le apagó la luz al cuadro burgalés, que en los siguientes cinco minutos encajaba un parcial de 14-2 y permitía a los locales colocarse a solo cuatro puntos (63-67). Conseguía Denís Pombar que los suyos aguantasen por delante en el marcador, al menos hasta el último suspiro, porque a cuatro segundos para el final Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB ponía el 75-73, aunque Jofresa conseguía forzar la prórroga con dos tiros libres.

Hasta tres prórrogas hubo que disputar para dirimir el ganador del encuentro con un 89-87 en el marcador que hizo buena la férrea defensa que impuso el Cartagena ante un Tizona completamente negado en ataque.