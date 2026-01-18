El San Pablo Burgos hace sufrir al Barça

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Recoletas Salud San Pablo Burgos acabó cayendo por la mínima ante el Barça tras cuajar un gran partido. Los de Porfirio Fisac fueron casi siempre por delante en el marcador, con ventajas cómodas en la primera mitad, pero en la segunda parte no consiguieron frenar a Nico Laprovittola y un rival que mejoró mucho en defensa y consiguió llevarse el partido por la mínima.

Salió a por todas Recoletas Salud San Pablo Burgos. No tenían nada que perder los de Porfirio Fisac, que no estaban dispuestos a dar facilidades al cuadro rival. AL contrario. Con una defensa asfixiante, los locales secaron de inicio el ataque azulgrana mientras Happ, Samuels y Meindl, firmaban un parcial de 6-0 que daba alas a los locales. Encontraba el Barça un respiro en su acierto exterior, pero los burgaleses no levantaban el pie, se mantenían firmes en defensa y apenas. cometían errores, asegurando sus lanzamientos y evitando las contras de su rival. Le salía todo a los de Fisac, que mediado el primer cuarto ganaban ya de 8 puntos (13-5). Samuels estaba en todas partes y lideraba el ataque de los suyos, que llegaban a irse de doce puntos (17-5).

Un triple de Norris daba alas a los catalanes, que encontraban algo de luz y conseguían ir reduciendo diferencias. Aún así, la férrea defensa burgalesa se mantenía firme y los locales conseguían llegar al minuto 10 todavía con siete puntos de ventaja (19-12).

En el segundo cuarto, sin embargo, la decoración del partido cambió. El Barça conseguía corregir sus pérdidas de balón y se mostraba mucho más entonado en ataque, firmando de inicio un parcial de 2-7 que apretaba el marcador (21-19). Laprovitola empezaba a marcar diferencias en el conjunto azulgrana y a Porfirio Fisac no le quedaba otra que pedir un tiempo muerto para tratar de reordenar a los suyos arriba. Le salió bien. Los locales apretaban en defensa y se encomendaban al acierto de Rubio y Jackson, que metieron una marcha más y consiguieron sacudirse la presión del rival para volver a lanzar a los suyos en el electrónico (28-22, minuto 16). La igualdad era máxima y el Barça replicaba desde la línea de tiros libres, pero no acababan de sentirse cómodos los catalanes y San Pablo volvía a estirarse para poner el 38-33 en el marcador. Cinco puntos de ventaja que sembraban la esperanza en las gradas de un Coliseum Burgos que, mientras los suyos enfilaban el túnel de vestuarios, gritaba "¡¡Sí se puede, sí se puede!!".

Una sensación que se incrementó en el inicio del tercer cuarto. Los locales estaban cuajando su mejor encuentro de la temporada y tras el descanso su dominio se intensificó. No solo mantenían la intensidad defensiva los de Fisac, si no que imprimían un alto ritmo a sus transiciones y se mostraban muy acertados de cara al aro contrario, especialmente Jackson, que con siete puntos consecutivos colocaba a los suyos de nuevo con nueve puntos de renta en el luminoso (47-38, minuto 23). Pero el Barça y Laprovitola no habían dicho su última palabra. Los catalanes replicaban una vez más con un triple del argentino y un par de buenas acciones defensivas que permitían a Hernangómez colocar el 47-45 a 5´30 para el final del tercer cuarto.

La situación se complicaba y la defensa azulgrana cortaba las internadas de los locales, pero San Pablo Burgos conseguía aguantar por delante en el marcador gracias a los tiros libres, aunque el Barça seguía apretando y Hernangómez conseguía colocar a los suyos por delante por primera vez en el partido con un mate a falta de 2´42 (51-52).

De ahí al minuto 30, la igualdad fue absoluta y el intercambio de golpes permitió a los visitantes mantener su mínima renta para entrar en el cuarto decisivo con 56-57 en el luminoso.

Parecía que acusaba el golpe San Pablo Burgos, que en el inicio del último cuarto sucumbía al dominio del rival y veía cómo el Barça conseguía una máxima renta de 8 puntos en apenas dos minutos (58-64). Pero los de Fisac reaccionaron de la mano de Haap, cortando la escapada de su rival, aunque no acababan los locales de meterse de nuevo en el partido y el técnico paraba el partido a falta de 4´32 para la conclusión y con los catalanes todavía a cuatro puntos de distancia (68-72). A la vuelta, Samuels y Corbalán conseguían devolver la igualdad al electrónico y Neto, de tres, devolvía la ventaja a los suyos a tres minutos del final (75-72).

La igualdad era máxima y el Barça replicaba con dos triples consecutivos para poner el 75-78. Pero San Pablo no bajaba los brazos y Nzosa y Neto ponían de nuevo por delante a los locales a 22 segundos para el final (79-78). No quedaba nadie sentado en las gradas del Coliseum burgalés, que ahogó un grito cuando Nico Laprovittola anotaba para los visitantes a seis segundos del final (79-80). Recoletas Salud San Pablo Burgos decidió no hacer falta y buscó la última acción, pero Neto no consiguió superar a la defensa azulgrana y los burgaleses se quedaron sin premio tras un gran partido.

LIGA ENDESA - JORNADA 16

RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS - BARÇA, 79-80 Recoletas Salud San Pablo Burgos: Jermaine Samuels (23), Gudmundsson (2), Leo Meindl (11), Ethan Happ (15), Jhivvan Jackson (4). También jugaron: Marcos Bella, Yannick Nzosa (6), Juan Rubio (5), Gonzalo Corbalán (2), Alonso Reyes, Raúl Neto (5), Augusto Lima (2).



Barça: Kevin Punter, Myles Cale (2), Jan Vesely (4), Tomas Satoransky (5), Toko Shengelia (4). También jugaron: Juani Marcos (5), Miles Norris (9), Darío Brizuela (5), Willy Hernangómez (14), Youssoupha Fall, Nico Laprovittola (23), Joel Parra (9).



PARCIALES

Primer Cuarto: 19-12

Segundo Cuarto: 19-21 (38-33)

Tercer Cuarto: 18-24 (56-57)

Cuarto Cuarto: 23-23



ÁRBITROS: Rafael Serrano (Colegio madrileño), Alberto Baena (Colegio catalán) y Esperanza Mendoza (Colegio extremeño).

SIN ELIMINADOS.



PABELLÓN: Coliseum Burgos. 8.979 espectadores.