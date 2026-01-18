El Recoletas Burgos-Caja Rural gana para seguir líder

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Recoletas Burgos Caja Rural logró una importante victoria en su visita al campo Pepe Rojo ante el Inexo El Salvador por 7-34, en un partido en el que los burgaleses dominaron el partido de principio a fin, llegando al descanso con una ventaja de 0-17. En este partido cabe destacar de nuevo en el apartado anotador al argentino Santiago Mansilla, autor de 14 puntos, tras anotar todas sus patadas entre palos, con cuatro conversiones de ensayo y dos puntapiés de castigo, repitiendo la misma sobresaliente actuación de la pasada jornada en la que también anotó sus ocho patadas entre palos en el partido que vencieron en casa al Barça Rugby por 56-8 Con este triunfo, el conjunto burgalés conserva el liderato en la División de Honor con 31 puntos.

La primera parte arrancó con un equipo visitante que salió ejerciendo su dominio e imponiendo su poderío en la delantera. No tardó en ponerse por delante en el marcador, gracias a un primer ensayo anotado por Facundo López y la posterior transformación del ´Bichito´ Mansilla a los 7 minutos de juego. Los vallisoletanos intentaron buscar la reacción inmediata, pero se encontraron con un rocoso conjunto gualdinegro, que frenó todas las acometidas ofensivas de su rival.

Los de José Basso siguieron presionando a la delantera vallisoletana y siguieron jugando más allá de la línea de 22, amenazando el flanco defensivo local. Y así lo hizo cuando se rebasó el primer cuarto de hora de juego cuando Rascón sorprendió a todos y logró colocar el ovalado más allá de la zona de marca, logrando el segundo ensayo de su equipo. Mansilla, con una patada precisa entre palos, logró otros dos puntos, que puso al Aparejadores con una clara ventaja de 0-14.

La solidez en el juego del Recoletas Burgos hizo que el Inexo Salvador no encontrara la forma de atravesar el muro defensivo infranqueable de los visitantes, que, sin embargo, llevó mucho peligro cada vez que entraba en la línea de 22. El mejor juego de los visitantes en esta primera mitad lo ratificó en una infracción cometida por los pucelanos, lo que provocó que Santiago Mansilla lograra convertir un puntapié de castigo a los 30 minutos de la primera mitad, llegándose al descanso con un marcador de 0-17.

Tras la reanudación, el bloque gualdinegro siguió imponiendo su ley con su poderosa delantera. No quiso dar lugar a las sorpresas y salió decidido a dejar finiquitado el partido, que dejó ya prácticamente encarrilado a los 61 minutos tras el tercer ensayo convertido esta vez por Sacovechi y que Mansilla se encargó de rubricar con dos puntos tras su transformación, colocando el resultado en 0-24. El conjunto vallisoletano tiró de orgullo y anotó su primer ensayo y único ensayo del día por medio de Stephane. y Munilla se encargó de convertir la patada entre palos, que puso el marcador en 7-24.

El Inexo El Salvador buscó recortar más las diferencias, presionando a la defensa burgalesa, que estuvo muy segura, frenando los ataques de los pucelanos. El equipo burgalés frenó en seco el intento de remontada de los locales con su cuarto ensayo, convertido por Valentín Bustos. Mansilla volvió a estar acertado en su patada entre palos, encarrilando el encuentro con el 7-31 a los 66 minutos. El bloque vallisoletano, producto de la desesperación, se quedó con un jugador menos en el 70 por la expulsión por juego sucio de Bautista, que dejó a su equipo en inferioridad para lo que restaba de partido. Esto no hizo más que asegurar el triunfo del Recoletas Burgos, que le puso la guinda con otros tres puntos transformados por Santiago Mansilla, gracias a un puntapié de castigo transformado y que dejó el marcador final en 7-34.